TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 10. haftasında Aliağa FK, sahasında ağırladığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 3-0 mağlup ederek taraftarına unutulmaz bir galibiyet sevinci yaşattı.

Maç Aliağa Atatürk Stadı’nda oynandı

Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen dolarken, taraftarın coşkulu desteği ev sahibi ekibe büyük moral kattı. Karşılaşmayı hakem Mikail Cihangir yönetirken, yardımcılıklarını Şükrü Çavcı ve Halil Aslandağ yaptı.

Aliağa erken açıldı: Malik Karaahmet perdeyi açtı

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında sahneye çıkan Malik Karaahmet, ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve Aliağa FK’yı 1-0 öne geçirdi. Erken gelen gol, ev sahibi ekibin oyun üstünlüğünü kurmasını kolaylaştırdı.

Harun Kavaklıdere farkı ikiye çıkardı

Golden sonra oyunun kontrolünü elden bırakmayan sarı-siyahlılar, 23. dakikada Harun Kavaklıdere’nin şık golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Mertcan Açıkgöz sahne aldı

İkinci yarıya da tempolu başlayan Aliağa FK, hücum hattındaki etkinliğini sürdürdü. Dakikalar 60’ı gösterdiğinde Mertcan Açıkgöz farkı 3'e çıkardı. Mücadele bu skorla tamamlandı.