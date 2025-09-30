Son Mühür- İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde görev yapan Doktor Devrim Demirel, meslektaşı Dr. Gaffar Karadoğan ile birlikte YouTube üzerinden “Mediko Sosyal Sohbetler” programını hazırlıyor.

Sağlık konularını mizah ve günlük hayatla harmanlayan program, kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı.

Sıkıcı sağlık konuları eğlenceli hale geldi

Doktor Devrim Demirel, programın çıkış fikrini şöyle anlattı: "Valla sağlıkla ilgili konularda insanları ilgilendirmek istiyorduk ama ya konular çok sıkıcı, böyle altında teknik şeyler var, detaylar var. Bu sefer insanlara acaba bunu sıkmadan anlatabilir miyiz diye böyle bir fikir oldu."

İsim nereden geldi, Mediko-Sosyal'in anlamı ne?

Programın ismini merak edenler için Demirel, şu açıklamayı yaptı: "Eskiden üniversitelerin bakıldığı, ücretsiz tedavi edildiği ve ilaçların da ücretsiz verildiği yerler vardı.

Oranın adı Medico-Sosyaldi. Biz de hem medikal konuları hem sosyal konuları biraz mizahla karışık anlatalım diye bu ismi seçtik."

Üç günde binlerce izlenme

Henüz yeni başlamalarına rağmen programın ilgiyle karşılandığını belirten Demirel, “Çok iyi, 3 günü geçti abone sayımız. 30-35 bin izlenen videolarımız var” dedi.

Kamera karşısına çıkmak nasıl hissettiriyor?

Bir doktor için kamera karşısında olmak zor olabilir mi? Demirel bu soruya gülümseyerek yanıt verdi:

"Benim ortağım Gaffar Bey, iki yıllık sinema televizyon bölümü mezunu. Onun hem tiyatro deneyimi var, hem de teknik konulara yatkınlığı daha fazla. Biz deneyimlerimizi ve bilgilerimizi birleştirip böyle bir harman yaptık."

Fıtıktan tuvalet tarihine

Her hafta yeni bir sağlık konusunu ele aldıklarını belirten Demirel, işledikleri konuların ilgi çektiğini söyledi:

"Fıtık, hemoroid, kanser, makatta kanama gibi konular oluyor. Mesela geçen hafta çok ilgi çekti: Büyük tuvaletimizi nasıl yapıyoruz, nasıl temizleniyoruz, bunun tarihçesi nedir? İnsanların çok ilgisini çekti."

Küçük bir bilgi hayat kurtarabilir

Programın asıl amacını anlatan Demirel, küçük bir bilginin büyük fark yaratabileceğini vurguladı:

"Bu program şöyle; küçük bir bilgilenme hayatımızda büyük bir dalgalanmaya sebep olabiliyor. Mesela her gün büyük abdestte kan görüyorsan ve doktora gidiyorsan, bu senin hayatında çok olumlu bir dalga yaratabilir."