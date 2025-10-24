Süper Lig’in namağlup lideri Galatasaray ile pazar günü İstanbul’da karşılaşacak olan Göztepe, zorlu deplasmanda en büyük güvencesini savunma hattından alacak.

Bu sezon kalesinde sadece 3 gol gören sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, güçlü rakibini durdurup puan ya da puanlar hedefliyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Göztepe, 2025-2026 sezonunda oynadığı 9 maçta yalnızca 3 kez kalesinde gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan İzmir ekibi, tam 6 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Savunmada sergilediği disiplinli oyun, hem rakiplerinin hem de futbol otoritelerinin dikkatini çekti.

Kalenin kahramanı Lis

Kaleci Mateusz Lis, bu başarılı savunmanın kilit ismi oldu. Polonyalı eldiven, kurtarış yüzdesiyle Avrupa’nın önde gelen kalecilerini geride bırakırken, birçok maçta takımını ayakta tutmayı başardı. Savunma hattında ise koordinasyonun yüksek olması Göztepe’nin en önemli avantajı olarak öne çıkıyor.

Galatasaray her maçta gol buldu

Göztepe’nin rakibi Galatasaray ise ligin en golcü takımı konumunda. Oynadığı 9 maçta 22 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisi, bu süreçte gol atamadığı tek bir karşılaşma dahi yaşamadı.

Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sané gibi hücum hattı oyuncuları, rakip savunmaları zorlayan isimler olarak dikkat çekiyor.

Devleri durduran savunma

Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu savunma performansıyla yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa’nın büyük liglerinde de istatistik anlamında öne çıktı.

Takım, Serie A, Premier Lig ve La Liga’da yer alan bazı dev kulüplerden bile daha az gol yedi. Teknik heyet, Galatasaray karşısında da bu istatistiği korumayı hedefliyor.