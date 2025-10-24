Son Mühür / Alper Temiz - Çiğli Belediyesi’nde uzun bir süredir Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) doğan haklarını alamayan memurlar iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Yapılan ve daha önce belediye önünde gerçekleştirilen eylemlere karşı Çiğli Belediye Başkanı Onur emrah Yıldız’ın tepkisiz kaldığını belirten Birlik Yerel Sen’e üye çalışanlar Sosyal Denge Tazminatı’nı alamadıkları için 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, Çiğli Belediyesi önünde düzenlenen iş bırakma eyleminde yaptığı konuşmada, belediye yönetiminin Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemelerini tek taraflı olarak durdurmasına sert tepki gösterdi. Bozat, “Borçlarınızın faturasını emekçiye kesemezsiniz” diyerek belediye yönetimine çağrıda bulundu.

“Sosyal Denge Tazminatı lütuf değil, haktır”

Eylemde konuşan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, Çiğli Belediyesi’nin mali gerekçelerle SDT ödemelerini kesmesini hukuksuzluk olarak nitelendirdi. Bozat şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın emekçileri, kıymetli Çiğli halkı ve onurlu kamu emekçileri, Birlik Yerel-Sen adına hepinizi selamlıyorum. Bugün, onurumuzu ve ekmeğimizi savunmak için Çiğli Belediyesi önündeyiz. Bir kez daha, en temel haklarımız olan Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacaklarımızın gasp edilmesine, tek taraflı kararlarla yok sayılmasına ‘dur’ demek için 1 günlük iş bırakma eylemimizi gerçekleştiriyoruz.”

Bozat, Belediye Başkanı’na seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Borçlarınızın faturasını emekçiye kesemezsiniz. Belediyenin mali disiplin eksikliğinin, yanlış ve israfçı harcamalarının faturası, alın teriyle çalışan emekçinin cebinden karşılanamaz. Belediyenin borç batağına sürüklenmesinin, yıllardır biriken mali sorunların sorumlusu bizler değiliz. Siz, altına imza attığınız toplu sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak hiçe sayamazsınız.”

Bozat, SDT’nin yasal güvence altında olduğunun altını çizdi:

“Sosyal Denge Tazminatı (SDT), lütuf değil; yasalarla, sözleşmelerle güvence altına alınmış, Anayasal gücü olan bir haktır. Sayıştay raporlarını veya bütçe zorluklarını bahane ederek alınmış hakkımızı gasp etmeniz açık bir hukuksuzluktur, vicdansızlıktır.”

“Bu haksızlığı tanımıyoruz”

Reşat Bozat, belediye yönetimine sert sorular yöneltti:

“Hangi lüks harcamadan vazgeçtiniz? Hangi gereksiz ihaleyi iptal ettiniz? Tasarrufa neden önce emekçinin maaşından başlıyorsunuz? Belediyenin mali durumunu bu noktaya getiren yönetim hatalarının hesabını kim verecek? Sorumluluğu neden sadece en alt kademedeki memurun omuzlarına yüklüyorsunuz? Sözleşme hükümlerini çiğneyerek memurları mağdur etmek bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışı mıdır?”

Birlik Yerel-Sen olarak mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Bozat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu haksızlığı tanımıyoruz, bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Emekçinin hakkını koruma görevi olan bir sendika olarak, üyelerimizin tek kuruş alacağı ödenene kadar mücadelemiz sürecektir. İş bırakma eylemimiz, yönetimin bu keyfi uygulamadan derhal vazgeçmesi için atılmış ilk ve en sert adımdır. Sayın Başkan, kararlarınızı derhal geri çekin, sözleşme hükümlerine uyun ve alacaklarımızı gecikmeksizin ödeyin. Aksi takdirde, Çiğli emekçisinin öfkesi ve sendikal gücü, hakların peşini bırakmayacaktır. ”