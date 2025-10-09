Son Mühür/ Beste Temel- Ege Üniversitesi (EÜ), sürdürülebilir gelecek ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında yenilikçi projelere imza atmayı sürdürüyor.

EÜ Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez’in yürütücülüğünü üstlendiği “İklim Değişikliği Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinde Ekolojik Ayak İzi Farkındalığı, İklim Değişikliği Kaygısı ve Çevreci Davranışa Etkisi: Karma Metot” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002/A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Hemşirelik öğrencilerine iklim bilinci kazandırılacak

Proje kapsamında hemşirelik öğrencilerine, Planlanmış Davranış Kuramı temelinde özel olarak hazırlanan iklim değişikliği eğitimi verilecek.

Eğitimlerin ardından öğrenciler üzerinde hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleriyle değerlendirmeler yapılacak.

Bu sayede öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalığı, iklim değişikliği kaygısı ve çevreci davranış düzeyleri arasındaki ilişkiler ortaya konulacak.

Rektör Budak’tan bilim ekibine tebrik

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve ekibini makamında kabul eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Budak, “Hemşirelik Fakültemiz tarafından hazırlanan ve öğrencilerimizin iklim değişikliği bilinciyle çevre dostu davranışlara yönelmesini hedefleyen proje, TÜBİTAK 1002/A Hızlı Destek Programı’ndan destek aldı.

Hemşirelik eğitiminde çevreci yaklaşımları merkeze alan ve öğrencilerimizi geleceğin sağlık profesyonelleri olarak iklim değişikliğiyle mücadelede bilinçlendirmeyi amaçlayan bu değerli çalışmada emeği geçen bilim ekibini tebrik ediyorum” dedi.

“İklim değişikliği bir halk sağlığı sorunu”

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguladı.

Dönmez, “Uluslararası raporlar, önümüzdeki on yıl içinde iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarına yönelik müdahalelerin acilen ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Hemşirelerin bu süreçte oynayacağı kritik rol vurgulansa da, öğrencilerin iklim değişikliği ve çevreci davranışlar konusunda yeterince hazırlıklı olmadıkları görülüyor. Yüksek iklim kaygısı ise zaman zaman çevreci davranışları olumsuz etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Kaygıyı bilinçli çevreci davranışa dönüştürme hedefi

Doç. Dr. Dönmez, proje ile hemşirelik öğrencilerinde farkındalık kazandırmayı ve kaygıyı yapıcı bir davranış biçimine dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti:

“Bu projeyle öğrencilerimizin ekolojik ayak izi farkındalığını artırmayı, kaygılarını çevreci eylemlere dönüştürmeyi ve çevre dostu yaşam alışkanlıklarını mesleki sorumluluk bilinciyle birleştirmelerini hedefliyoruz.

Böylece geleceğin hemşireleri, iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı daha donanımlı ve bilinçli bireyler olacak.”

Proje ekibinde güçlü akademik kadro

Projede yürütücü Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez’in yanı sıra, EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Prof. Dr. Yasemin Yıldırım, Arş. Gör. Dr. Hatice Eda Yoltay ve Arş. Gör. Erkan Ünsal araştırmacı olarak görev alıyor.

Ekip, Türkiye’de hemşirelik eğitiminde çevre duyarlılığını artıracak akademik çalışmalar için örnek bir model oluşturmayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi’nden sürdürülebilir gelecek vizyonu

Ege Üniversitesi, son yıllarda çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yürüttüğü projelerle Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite, akademik bilgi birikimini toplum yararına projelere dönüştürerek, hem eğitimde hem de araştırmada iklim bilinci temelli bir yaklaşım geliştiriyor.