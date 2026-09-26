Son Mühür- 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü kapsamında Buca Belediyesi kentin çevre sağlığını ve iklim direncini artırmaya yönelik yeni saha organizasyonunu duyurdu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Çevre Yönetimi ve Denetimi Ekibi” ile “Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Ekibi”, 7 kişilik uzman kadrosuyla Buca genelinde aktif olarak göreve başladı.

Çevresel risklere sahada müdahale edilecek

Çevresel riskleri kaynağında tespit etmek, kaçak atık dökümlerini önlemek, sıfır atık uygulamalarını mahalle ölçeğinde yaygınlaştırmak ve okullardaki çevre eğitimlerini artırmak amacıyla kurulan ekipler, sorunlara masa başında değil doğrudan sahada çözüm üretmek üzere çalışmalarını başlattı.

“Çevre yönetimini halk sağlığı meselesi olarak görüyoruz”

Çevre yönetimini sadece bir temizlik hizmeti değil, doğrudan bir halk sağlığı meselesi olarak gördüklerini vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlıklı ve yaşanabilir bir Buca için çevrenin korunmasını, atıkların doğru yönetilmesini ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde kullanılmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz yeni ekiplerimiz sahada etkin ve koordineli bir çalışma yürütecek. Amacımız yalnızca çevre kirliliğine müdahale etmek değil kirliliğin oluşmasını önlemek, atıkların kaynağında doğru yönetilmesini sağlamak ve vatandaşlarımızın çevre bilincini daha da güçlendirmek."