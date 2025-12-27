Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in deprem, tsunami ve diğer doğal afetlere karşı daha dirençli bir kent hâline getirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğinde hazırlanacak İzmir Afet Master Planı için protokol imzalandı.

Senato salonunda imza töreni

Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın yanı sıra üniversite üst yönetimleri, akademisyenler ve ilgili merkez yöneticileri katıldı.

Bütüncül afet yaklaşımı hedefleniyor

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarla İzmir’in yalnızca afet sonrası müdahaleye odaklanan değil, riskleri önceden belirleyen ve azaltan bir kent modeli oluşturulması hedefleniyor. Deprem ve tsunami başta olmak üzere tüm doğal afet riskleri bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek; altyapı, yapı stoku ve imar planlaması bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.

DEÜ’de deprem enstitüsü hazırlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite olarak iş birliğinin paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz, mevcut deprem araştırma merkezinin geliştirilmesi ve daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla deprem enstitüsü kurulması için girişimlerin başlatıldığını, hedefin 2026 yılında bu enstitünün hayata geçirilmesi olduğunu açıkladı.

Tugay: İzmir için büyük bir eksiklik giderilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’de uzun yıllardır kapsamlı bir deprem master planının bulunmadığına dikkat çekti. Tugay, kentin yer yapısı, fay hatları, riskli zemin alanları, mevcut yapı stoku ve altyapının ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini, elde edilecek verilerin gelecekteki imar planlamalarına da yön vereceğini ifade etti.

“İzmir halkına yapılmış en büyük iyiliklerden biri”

Tugay, üniversitelerle birlikte yürütülecek bu çalışmanın tamamlanmasının ardından İzmir için önemli bir belirsizliğin ortadan kalkacağını vurgulayarak, ortaya çıkacak sonucun İzmir halkı, yerel yönetimler ve kentteki tüm kurumlar açısından büyük bir kazanım olacağını söyledi.

Türkiye’ye örnek model vurgusu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise İzmir özelinde yürütülecek bu bilimsel çalışmanın, alanında uzman akademisyenlerle birlikte gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Baran, ortaya çıkacak sonuçların yalnızca İzmir için değil, Türkiye genelinde örnek bir modele dönüşmesini temenni etti.

İmzalanan protokolle birlikte İzmir Afet Master Planı’nın hazırlık süreci resmen başlatıldı.