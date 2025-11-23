Son Mühür/ Osman Günden- Toplantı, çocuk hakları ve Çocuk Meclisi’nin yürüttüğü çalışmaları anlatan video gösterimleriyle başladı. İzmir’in farklı bölgelerinden seçilen 199 üyenin katıldığı meclisin ilk oturumunda “Söz Çocukta” bölümü gerçekleştirildi.

Başkan Tugay’ın meclis üyelerine gönderdiği başarı dileklerinin yer aldığı mektup da gündeme geldi. Çocuklar, Tugay’ın mesajı için teşekkür ederek “İzmir’de Çocuk İzi Var” temalı özel hazırlanan tabloyu kendisine takdim etti.

Çocuk dostu kent hedefi anlatıldı

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, çocukların kent yönetimine katılımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kesimler Çakal, “Çocukların bugünün söz sahibi bireyleri olduğuna inanıyoruz. Hak temelli çalışmalar yürütüyor, daha adil ve daha çocuk dostu bir İzmir oluşturmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Haklarına ulaşamayan çocuklar için söz aldılar

Çocuk Meclisi Üyesi Zeynep Talay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nün önemine değinerek birçok çocuğun temel haklardan mahrum kaldığını hatırlattı.

Talay, “Bazı çocuklar okula gidemiyor, bazıları savaş yüzünden yaşamını kaybediyor, bazıları erken yaşta evlendiriliyor. Bu yüzden Çocuk Meclisi çok önemli. Burada sadece kendi sesimiz için değil, haklarına ulaşamayan tüm çocuklar için varız” dedi.

Biz geleceğiz mesajı verildi

Çocuk Meclisi Üyesi Burak Süleyman Sertkaya da çocukların güven, eğitim ve özgür ifade hakkına sahip olması gerektiğini belirtti.

Sertkaya, “İzmir’de çocuk olmak özgür hissetmek demek. Ancak her çocuk benim kadar şanslı değil. Bu nedenle tüm çocukların hakları için çalışmalıyız. Biz geleceğiz ve çocukların sesinin daha fazla duyulduğu bir İzmir için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Sizler bu şehrin temsilcilerisiniz”

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Başkan Tugay, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tugay, “Sizler her biri özel bireylersiniz. Bu şehirdeki çocukları temsil ediyorsunuz. Dünya daha güzel olsun istiyorsanız, bazı sorumlulukları bugün almaya başlamalısınız. Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri dinlemek istiyorum” dedi.

Çocuklardan gelen taleplere tek tek yanıt verdi

Toplantının ikinci bölümünde çocuklar, kent yaşamına ilişkin önerilerini doğrudan Başkan Tugay’a iletti. Ağaçlandırma talepleri için “Fidan desteği sağlarız” mesajı verildi. Yapay zeka temelli şikâyet ve talep bildirim sistemleri için “Bu projeyi değerlendirebiliriz” dedi. Oyun parklarının tamiratı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hasta ağaçlara ilişkin sorulara, “Tedavileri yapılıyor ve ağaçlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz” yanıtı verildi. Doğru olan için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı “Suça sürüklenen çocuklar” konusundaki soruyu yanıtlayan Tugay, çocuklara pozitif yaklaşımın önemini hatırlattı.

Tugay, “Birçok çocuk bugün çeşitli nedenlerle suça itilmiş durumda. Onları dışlamak yerine bu duruma neden olan sorunları çözmek zorundayız. Sizlerin arasından belediye başkanları, milletvekilleri çıkacak. Doğru olanı yapmak ve doğrular için mücadele etmek zorundasınız. Ne iş yaparsanız yapın bilime göre hareket etmelisiniz” diye konuştu.

Bilgi almak isteyenler için adres paylaşıldı

Çocuk Meclisi hakkında bilgi edinmek isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinde yer alan ilgili proje sayfasını ziyaret edebiliyor.