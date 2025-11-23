Son Mühür / Erkan Doğan - Çocuklar, yaşlılar ve risk grupları için önemli uyarılarda bulunan Türk Toraks Derneği MYK Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “Öğleden sonra kısa süreli evinizi havalandırın. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkacaksanız maske takın” dedi.

Çimento fabrikaları, Karabağlar’daki yoğun kömür kullanımı ve Aliağa sanayi tesisleri havayı kirletiyor

İzmir’de hava kirliliği özellikle kış aylarında belirgin şekilde arttığını ifade eden Türk Toraks Derneği MYK Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “Bornova çevresindeki çimento fabrikaları, Karabağlar’daki yoğun kömür sobası kullanımı, Aliağa’daki ağır sanayi tesisleri, şehir içinde hava akımını engelleyen plansız yapılaşma ve yoğun trafik bu kirliliğin başlıca kaynakları arasında yer almaktadır. Hava kalitesinin bozulması en çok yaşlıları, çocukları, hamileleri ve astım, KOAH, kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olan kişileri etkilemektedir. Bu grupların hem günlük yaşamda hem de kış döneminde daha dikkatli olması gerekir” dedi.

İzmir’de parçacık madde tehlikesi ! Maske takın, evlerinizi öğleden sonra kısa süreli havalandırın

“Hava kirliliğinin yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının” uyarısında bulunan Kılınç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıı’nın paylaştığı hava kalitesi verilerini düzenli izleyin; “hassas gruplar için riskli” seviyeye (haritada rengin kırmızı - mor aralığında olması) ulaşıldığında dış mekân aktivitelerinizi mümkün olduğunca sınırlandırın. Yürüyüş ve egzersizleri trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzak daha temiz bölgelerde yapmaya özen gösterin. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu zamanlarda dışarıda bulunmak akciğerlere alınan parçacık madde miktarını artırır. Dışarı çıkmak zorundaysanız parçacık madde filtreleme özelliği olan FFP2/N95 maskeler kullanmak solunum yollarınızı önemli ölçüde korur. Ev ortamında ise havalandırmayı günün hava kalitesi açısından daha uygun saatlerinde (genellikle öğleden sonra) kısa süreli yapın; soba veya kalorifer kullanılan evlerde filtre ve baca bakımını ihmal etmeyin” diye konuştu.

İzmir’in havasının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler

Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü, “Sanayi bölgelerinde, özellikle Aliağa, Bornova ve Kemalpaşa hattında, daha temiz üretim teknolojileri ve gelişmiş emisyon kontrol sistemlerine geçiş teşvik edilmelidir. Türk Toraks Derneği’nin uzun yıllardır vurguladığı gibi hava kalitesi izleme istasyonlarının sayısı artırılmalı ve ölçümler kesintisiz, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Kent içi ulaşımda fosil yakıta bağımlılığı azaltmak için toplu taşıma, elektrikli araç kullanımı, bisiklet yolları ve yaya erişimi güçlendirilmelidir. Evlerde kullanılan düşük kaliteli kömür ve katı yakıtların yarattığı kirliliği azaltmak için doğalgaz, merkezi ısıtma ve bina yalıtımına yönelik desteklerin artırılması önemlidir. Şehir içinde yeşil alanların genişletilmesi, ağaçlandırma ve yeşil kuşak uygulamaları da havadaki parçacık maddeleri tutarak soluduğumuz havayı daha temiz hâle getirecektir. İzmir gibi büyük ve sanayi yükü yüksek kentlerde hava kirliliği çok boyutlu bir sorundur; ancak bilimsel veriye dayalı politikalar, yerel ve merkezi yönetimlerin kararlı uygulamaları, yurttaşların bilinçlendirilmesi ve temiz hava soluma hakkını talep etmeleriyle daha temiz bir hava mümkün olabilir”