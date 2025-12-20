İzmir genelinde yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik denetimlerini artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Aralık’ta havadan ve denizden kapsamlı çalışmalar yürüttü. Operasyonlarda teknolojik imkânlar ve saha istihbaratı etkin biçimde kullanıldı.

Karada yakalandılar

Günün ilk operasyonu saat 00.30 sıralarında Seferihisar’da gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-311, Sahil Güvenlik Botu KB-22, Sahil Güvenlik KOM Timi ve Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla, kara üzerinde tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

SİHA ve radarlarla takip

Denizde yapılan denetimlerde, Aliağa açıklarında saat 03.30’da hareketli bir fiber bot durdurularak 18 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 06.50’de Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen bir başka bottaki 14 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Son operasyonda 40 kişi

Günün son operasyonu saat 22.30’da Seferihisar açıklarında yapıldı. Alınan istihbarat üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemi ve botları, içerisinde 40 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Göç İdaresine sevk edildiler

Operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 99 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.