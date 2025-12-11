Son Mühür/ Beste Temel- İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında, Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinin altyapısında kapsamlı bir yenileme sürecini başlatıyor. Kendi kaynaklarıyla Alsancak'taki taşkın sorununu kökten çözmeyi hedefleyen İZSU'nun toplam 3 milyar liralık yatırımlarının temel atma töreni, yarın (12 Aralık Cuma) Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

İklim krizine karşı kritik hamle: Ayrık sistemlere geçiş başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin en yoğun yapılaşmaya sahip merkezi bölgeleri olan Alsancak, Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da altyapıyı modernize ederek, özellikle iklim krizi nedeniyle artan şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarını engellemeyi amaçlayan stratejik bir dönüşüm başlatıyor. Dünya Bankası finansmanı ve İLBANK işbirliğiyle hayata geçirilecek TEFWER kapsamındaki projeler ile İZSU'nun öz kaynaklarıyla yürütülen Alsancak Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi'nin temel atma töreni, 12 Aralık Cuma günü saat 11.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılacak.

3 milyar liralık bütçeyle gerçekleştirilecek bu dev projelerin tanıtım törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra ilgili ilçe belediye başkanları da katılacak. Bu yatırımlar tamamlandığında İzmir, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen ayrıştıran Türkiye'deki ilk büyükşehirlerden biri olma yolunda büyük bir atılım yapmış olacak. Kentin en kalabalık yerleşim yerlerinde yerin altındaki 100 kilometreyi aşan altyapı hattı baştan sona yenilenecek, yıllardır süregelen taşkınlar, zemin çökmeleri ve kötü koku şikayetleri önemli ölçüde son bulacak.

Konak ve Bayraklı merkezinde kapsamlı yenileme

TEFWER projesinin ilk ayağını, Konak ilçesinin Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı'nın Adalet Mahallesi oluşturuyor. Bu bölgede mevcut birleşik altyapı sistemi bütünüyle modernize edilerek, yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılacak. Ayrıca, Ozan Abay Caddesi üzerinde bulunan Piyale kolektörü, modern standartlara uygun olarak yeniden inşa edilecek. Bu etapta 2,4 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı ve 6,6 kilometre yeni atık su hattı döşenecek.

Alsancak Liman Bölgesi taşkın sorununa son veriliyor

Projenin ikinci önemli bölümü Alsancak Liman Bölgesi (Ege Mahallesi) odaklıdır. Bu kritik alanda mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi tamamen yenilenecek. Ege Mahallesi’nde toplamda 8,4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8 kilometre atık su hattı inşa edilecek ve toplanan suları güvenli bir şekilde denize iletmek üzere 3 yeni yağmur suyu terfi merkezi kurulacak. Bu sayede, yoğun yağışların ardından özellikle liman çevresinde yaşanan su birikintileri sorunu artık geçmişte kalacak.

Konak ve Karabağlar’a en büyük altyapı harekatı

TEFWER projesinin üçüncü ve en geniş ayağı ise Konak ve Karabağlar ilçelerindeki pek çok mahalleyi kapsıyor. Bu geniş bölgede de atık su ve yağmur suyu altyapısı kapsamlı biçimde ayrıştırılarak birleşik sistem uygulamasına tamamen son verilecek. Yıllar önce döşenen ve ekonomik ömrünü dolduran eski borular, çağdaş sistemlerle bütünüyle değiştirilecek. Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Konak’ın Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde toplam 30 kilometreye yakın atık su hattı ve 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Alsancak’ın kokusu ve taşkınına 250 Milyon TL'lik Öz kaynak yatırımı

İZSU, TEFWER kapsamındaki yatırımlara ek olarak, kendi öz kaynaklarını kullanarak Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerindeki taşkın ve kötü koku sorunlarını kökten çözmek için 250 milyon liralık ek bir yatırım daha yapıyor. Halihazırda yüzde 25'i tamamlanmış olan bu çalışmalar dâhilinde 1 kilometrelik atık su, 6 kilometrelik yağmur suyu hattı döşenecek ve 5 adet terfi merkezi inşa edilerek bölgedeki altyapı kalıcı olarak güvence altına alınacak.

Hedef 2027: Dayanıklı ve çözüm odaklı bir İzmir

TEFWER kapsamında planlanan tüm imalatların 2027 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bu büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçtiğinde İzmir; yağmur sularını ve evsel atık suları birbirinden tamamen ayrıştırmış, şiddetli yağışlara karşı direnci artırılmış, koku ve taşkın sorunlarını önemli ölçüde ortadan kaldırmış ve iklim krizine hazırlıklı bir kent modeli kimliğine kavuşmuş olacaktır.