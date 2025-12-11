Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK, Egeşehir ve İZFAŞ şirketlerinde yaşanan ödeme krizi nedeniyle işçilerin başlattığı eylemler dördüncü gününde de devam etti. DİSK Genel-İş üyesi işçiler, bugün Konak Pier’den Basmane Kapısı’na yürüyerek yarım gün iş bıraktı.

Eylemin ardından Basmane Kapısı’nda açıklama yapan DİSK İzmir Şube Başkanları, dün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2. birleşiminde CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’ın, Buca’daki işçi eylemine iki AK Partili meclis üyesinin katılmasına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özkan’ın, “Son günlerde duruş değişikliği görüyoruz. Devrimci işçi sendikası ile ak parti eylem yapıyorlar. Çok alışık olunan sahneler değil bunlar. ya da bol bol işçi haklarından bahsediyor ak parti ve mhp meclis üyeleri. havuz sistemi, işçi hakları mesele CHP'yi eleştirmek olunca birleşiyoruz” ifadeleri, sendika tarafından hedef alınarak eleştirildi.

Gül: AK PARTİLİLERLE YAN YANA GETİRİLMEYİ KABUL ETMİYORUZ

Disk 2 No’lu şube Başkanı Ercan Gül, “ pazartesi gümü yapılan eylemden dolayı işçilere tutanak tutuldı. Buna rağmen emeğine sahip çıkan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Baskı ile başladık güne. 4 gündür birimlerdeki arkadaşlarımıza baskı yapılıyor. Cemil başkan az katılım vardı demişti. Başkanın gözüne az gelmiş olabilir. Biz baskılara boyun eğmedik. Her defasında bu sorunun ortadan kalkması için çözüm masası kurulmasını istiyoruz. 4 gündür hiçbir yönetici açıp telefon etmedi. 500 arkadaşımız iş başı yaptı. Ne iş verilirse kabul ettiler. Ama birkaç arkadaş kabul etmiyor olabilir. Bir bütün herkese yaymak doğru değil. Cemil başkanı yanlış bilgilendiriyorlar. Ne iş verseler kabul edeceğiz. Cemil başkan belediyeyi batırmayacağım diyor ama 350 arkadaşımızın işe dönmesi belediyeyi batırmaz. İşçinin alın terinin karşılığı verilmesi gerekiyor. Dün mecliste 300 arkadaşımız var dedi havuzda. Cemil başkana farklı bize farklı sayılar veriliyor. İzelmanda 108, izfaş’ta 20, toplamda 360 arkadaşımız havuzda bekletiliyor. Bürokratlar yanlış bilgi veriyor Cemil başkana. Bize verilen verileri de bürokratlar veriyor. Dün CHP grup sözcüsü Yağmur hanım Buca Belediyesinde yapılan eyleme AK Partili meclis üyeleri katılıyor buna yorumu AK Partililerle yan yana durduğumuzu söylüyor. İzmir’de biliyor Türkiye’de biliyor. Kayyumlar olduğunda CHP ile mücadele ettik. İl başkanları cezaevine girdiğinde beraber mücadele verdik. Seçimlerde destek verdiğimiz yerde AK Parti ile yan yana getirmeyi asla kabul etmiyoruz. Adım atmaları gerekiyor. Boşluğu bulduğunda birileri girer ama biz buna müsade etmeyiz. Bizim yolumuz belli. Burada binlerce arkadaşımızın 90 bin TL ile 200 bin TL alacağı var. Cemil Başka ‘a çağrım var. Gelin bu masayı kuralım. Uzlaşı içinde İzmir halkına hizmet edelim” dedi

TOPAL: YAĞMUR HANIM BİZİ AK PARTİLİLERLE AYNI KEFEYE KOYUYORSUNUZ

DİSK İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, “Dördüncü güne geldik. Dün akşam maaşların üçüncü taksiti yattı. Birçok arkadaşımızın evine tek taksitle faturaları ve kiraları gitti. Sizin üç taksitle ödediğiniz maaşla neden bizden üç taksitle su parası alınmıyor? Bizim üç taksitle aldığımız maaşı, karşı tarafta muhatap olduğumuz bankalar ve ev sahipleri tek seferde alıyor. 30 gün çalışıp 1 gün para aldığımız yerde siz bu parayı üç taksitle öderseniz bu insanların yaşam haklarını ellerinden almış oluyorsunuz. Bizim seçtiğimiz insanlar, sevgili Yağmur Hanım bizi AK Partililerle aynı kefeye koyuyor. Yağmur Hanım, biz tutuklu olan Ekrem İmamoğlu için tutuklanıp cezaevine atıldığımızda sizden kaç kişi tutuklandı da bize ahkâm kesiyorsunuz orada? Bizim siyasi görüşümüz belli, yakamızdaki rozet belli. Derdimiz ekmeğimize sahip çıkmak. Bizi siyasi düşüncelerinize alet edemezsiniz. Edemeyeceksiniz de. Tekerlekli sandalyeli arkadaşımızı acımasızca havuza itmişler. Bu arkadaşımız nasıl geçinecek? Bir taraftan iktidar emeklinin, asgari ücretlinin boğazına çökmüş; bir taraftan belediye bize üç taksitle maaş ödeyip bizi iktidarla yan yana getiriyorlar. DİSK’in tarihini sabaha kadar okusanız bizim tarihimizi anlamanızın mümkünatı yok” dedi.

YILMAZ: YAĞMUR HANIM’A TAKILMIŞ DURUMDAYIM

DİSK İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “ Yağmur Hanım’a takılmış durumdayım. Bugün o mecliste oturuyorsan buradaki işçinin iyiliğiyle, emeğiyle. Buradaki insanlar ekmeğinin derdinde. Buradaki 23 bin işçiyi hiçbir siyasi emelinize alet etmeyin. Herkes siyasetini kendi yerinde yapsın. O sandalyede oturmakla olmuyor Yağmur Hanım. Bu alana geleceksen işçilerin mücadelesini göreceksin. Tefecilere nasıl kapıldıklarını göreceksin. Particilik bu değildir. İZBB meclis üyelerine söylüyorum: Gelin işçinize sahip çıkın. Bürokratlara sesleniyorum: Gece gündüz sizinle koşturan, “bu projeleri yaptık” dediğinizde işlerin asıl sahibi işçiler burada. MYK’ya giden 3 İzmir milletvekiline sesleniyorum: İzmir’deki işçinize sahip çıkın. Seçim olduğunda yine bu işçiler size sahip çıkacak. Sokaklarda bizler koşturacağız. İşçiyi siyasete alet etmek bu kadar kolay değil. Biz günlerce koşturtulan işçiyi eleştirmek kimsenin haddine değil. DİSK’in tarihini, ben kitaplarını getireyim; bol bol okuyabilirsin. Biz nerede duracağımızı çok iyi biliyoruz.

KENAR: DİSK’İ AK PARTİ İLE YAN YANA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

DİSK İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, “Tehditlere, baskılara, zulme boyun eğmeyip bugün emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yedi günlük grevde ben bu filmi çok iyi hatırlıyorum. Buca Belediyesi’nde iki AK Partili meclis üyesi gelmiş, demokratik açıklamada fotoğraf vermiş diye; tarihi mücadele ile dolu DİSK’i AK Parti ile yan yana getirmeye çalışıyorlar. Hani biz dört gündür buradayız ya ve o meclisten kimse gelmiyor ya… Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu göstermiş. Davette bulunayım: Bir arkadaşımın yanına gidip sıcak çorbasını içelim diyorum. Oradaki tabloyu canlı kanlı görmesini istiyorum. Günlerdir buradaki hak arayışımızı sürdürüyoruz. Görünmez gözler hayıflanmaya, duymayan kulaklar duymaya başladı. Biz direnişin karşısında masa kurulsun, yan yana gelmekten dahi itinayla kaçınılan bir durum var ortada. 90–200 bin lira arasında alacaklarımız var; hepsini istemiyoruz. Para yok denildiği yerde “yarın ödeme yapacağız” dediler. Para var mı yok mu bunu netleştirelim. Maaşı iki gün içinde ne oldu da ödediniz? Bize yanıltıcı bilgi verip neden arkadaşlarımıza mahcup olma durumunda bırakmaktasınız? Makul bir takvim istiyoruz. Gecikmedeki kredi kartlarımızı ne zaman ödeyeceğimizi bilmek istiyoruz. Paranın başındaki bürokratların bir takvim çalışması yapamaması kabul edilebilir değildir. Ne iş verilirse biz kabul edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza iş teklif edildi mi? Geleceğine, onuruna sahip çıkan arkadaşlarımla yan yana olmaktan onur duyuyorum. Alın terinin siyaseti olmaz, sadece onuru olur. Hak ettiğimiz onur verilene kadar da bu çadır burada kalacak” diye konuştu.