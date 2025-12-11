Son Mühür / Yağmur Daştan – Erkan Doğan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39’uncu Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel’in A Takımında yer alan ve geçtiğimiz dönem Gölge Kabine’deki görevinin ardından bu dönem de Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine seçilen Yankı Bağcıoğlu, Son Mühür’ü ziyaret ederek çok özel açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bağcıoğlu, partisinin iktidar vizyonuna dair de önemli mesajlar verdi. Savunma politikaları üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkat çeken Bağcıoğlu, CHP’nin savunma sanayisindeki iddiasını ortaya koyarak iktidara gelmeleri halinde hayata geçirecekleri ‘4 prensip’ anlayışını anlattı.

‘İktidar yolunda ilerlemeye devam!’

CHP’nin son iki yılda dördüncü kurultayını tamamladığını söyleyen Bağcıoğlu, “Tüzük kurultayımızı da sayarsak beşinci kurultayımız oldu. Kurultayın bence en önemli çıktısı birlik ve beraberliğin çok iyi şekilde gösterilmesi oldu. Bu kurultayın en önemli özelliklerinden biri ise yaklaşık 18 yıl aradan sonra parti programının yenilenmesi oldu. Genel Başkanımız Özgür Özel’in geçerli oyların tümünü alarak yeniden seçilmesi, hazırlanan anahtar listenin hiç fire vermeden kabul edilmesi ve oradaki coşkumuz kurultayın özündeki mesaj gibi iktidar yolunda çok önemli bir adımdı. Dolayısıyla kurultay süreci bitti, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi oluştu. Muhtemelen gelecek hafta sorumluluk alanlarına göre Gölge Kabine de oluşacak. Bundan sonraki süreçte programımızı anlatma, hükümet programımızı oluşturma ve anlatma süreci başlayacak ve iktidar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi nasıl şekillenecek?

Parti içinde yapılan tüzük değişikliği hakkında da merak edilenleri yanıtlayan Bağcıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, şu an Genel Merkez bünyesinde bulunan Gölge Bakanlıklar ya da başka bir isim de olabilir şu anda Genel Başkan’ın tasarrufunun ne yönde olacağını bilemiyorum ama özünde bu alanları kapsayacak şekilde ‘Gölge Bakanlık’ sistemi bir şekilde devam edecek. Gölge Bakanlık, çok güçlü şekilde oluşturulacak; altlarında kurulları olacak, bakan yardımcıları olacak, Türkiye’nin tüm kesimlerinden alanında uzman kişiler de yer alacak. Bir kabine oluşturmuş olacağız. Bunlar da ‘Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’ adı altında teşkil edilecek. Görevi ise parti programı çerçevesinde hükümet programının yazılması ve Türkiye’de herkese ulaşarak CHP’nin iktidara nasıl hazır olduğunu, neler yapacağını, kadrosunu, programını halka anlatmak olacak” ifadelerini kullandı.

‘İktidarımızda dört prensip uygulayacağız’

CHP’nin önceki gölge kabinesinde Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bağcıoğlu, yeni kurultay sonrası oluşturulan MYK’da da aynı göreve yeniden getirildi. Partisinin ‘milli savunma politikaları’ hakkında açıklamalarda bulunan Yankıoğlu, “Bu konuda biraz muzdaribiz. Müthiş bir algı harekatı ve bilgi kirliliği mevcut. Dezenformasyon had safhada. Savunma sanayi ile ilgili bir öneri yazın hemen altına ‘CHP iktidara geldiğinde savunma sanayi akamete uğrayacak; elde edilen kaynaklar başka bir yere tahsis edilecekmiş’ gibi yalan ve iftiralarla devam eden bir süreç var. Şunu açık açık söylemek lazım; CHP’nin savunma sanayindeki mottosu daima ileridir. İktidarımızda savunma sanayimizin bugün bulunduğu seviyeden çok daha yüksek seviyeye çıkarılması için gayret içinde olacağız. Temel prensibimiz, etkin, adil, denetlenebilir bir proje yönetimi olacak. Etkinlik nasıl olacak; işin becerebilecek firmalara verilmesi, aynı proje üzerinde değişik firmaların çalıştırılıp gayret israfının önlenmesi ile olacak. Adillik nasıl olacak; hiçbir siyasi düşüncenin ihalelerin alınmasında projelerde etkin olmamasıyla olacak. Denetlenebilirlik de maalesef ki büyük bir zafiyet. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Sayıştay denetiminde projelerin denetlenmesiyle olacak. Bir diğer konu da kayırmacılıktan uzak personel yönetimi. Nepotizm... Türkiye’de ne yazık ki bu her alanda mevcut. Siyasi referans olmadan bilgi, beceriye göre savunma sanayisindeki gençlerimizin işe girme, yükselebilme gibi imkanlarını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Ülkenin son zamanlarda en büyük sorunlarından biri haline gelen ‘beyin göçü’ne yönelik de önleme çalışmaları yapma hedefinde olduklarını söyleyen Bağcıoğlu, “Hollanda’da değişik savunma firmaları Türkiye’den mühendislerimizi adeta gasp ediyorlar. İnsanlar da gidiyor. Haklılar... Türkiye’deki bu nepotist yani ‘kayırmacı’ politikalar içerisinde kendilerine bir yer bulamıyorlar. Ne kadar iyi eğitimli, donanımla ya da hazır olurlarsa olsunlar önlerine bir siyasi referans çıkınca bu onların engellenmesine neden oluyor. Etkin, adil, denetlenebilir proje yönetimi ve kayırmacılıktan uzak anlayışımızla bu dört prensibi uygulayacağız” mesajı verdi.

‘Birlik ve beraberlik’ mesajı

İzmir özelinde de değerlendirmelerde bulunan Bağcıoğlu, “İzmir’de kurultaydan önce bir il başkanı değişimi oldu. Şenol Aslanoğlu gerçekten büyük hizmetleri olan bir il başkanımız; Çağatay Güç ile birlikte CHP’nin bu süreçte daha da güç kazanacağına inanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde milletvekilleri, il, ilçe örgütleri ve belediyelerle birlikte CHP’nin Türkiye’nin bu güzel şehrini daha da güzel hale getirmek için mücadele edeceğine inanıyorum. ‘Birlik ve beraberliği’ de vurguluyorum” diye konuştu.