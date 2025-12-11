Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, son afetten etkilenen Efemçukuru Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Özdemir ile görüşerek alınan hasarla ilgili bilgi alan Çiçek, beraberindeki birim müdürleriyle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında minaresi yıkılan ve ciddi hasar alan cami ile cami yerleşkesinde detaylı tespitler yapıldı. Başkan Çiçek, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek sürecin hızla ilerletilmesini istedi.

İzinlerin ardından çalışmalar başlatılacak

Başkan İlkay Çiçek, yapılması gereken görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını ve gerekli izinler alınır alınmaz çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Çiçek: “Efemçukuru’nun yaralarını birlikte saracağız”

Konuya ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, birlik ve dayanışma mesajı vererek şunları söyledi: “Göreve gelirken ‘kocaman bir aileyiz’ diyerek yola çıktık. Sadece iyi günde değil, zor zamanda da birlikte olacağımızı söyledik. Efemçukuru Mahallemiz’de oluşan zararın altından birlikte kalkacağız. İncelemelerimizi yaptık, tespitlerimizi not ettik. Çalışma planımız hazır. Gerekli izinleri almak için başvurumuzu yapacağız. İzin çıktığı anda mahallemizde çalışmalara başlayacağız.”