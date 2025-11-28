İzmir siyasetinde sular durulmak bilmiyor. CHP ve AK Parti grubu arasındaki polemikler her geçen gün büyüyor. Bu kapsamda, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda; İzmir bütçesinin gündeme alınmaması, bağımsız bölüm üretme miktarı, otopark bütçesi gibi konulara yer verildi. Kısa sürede viral olan videoda; AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, AK Parti Foça Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, AK Parti Bornova Meclis Üyesi Ercan Tekin, AK Parti Ödemiş Meclis Üyesi Mehmet Emin Davran, AK Parti Bornova Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, AK Parti Konak Meclis Üyesi Emrah Erol, AK Parti Kemalpaşa Meclis Üyesi Okan Bildirici, AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili'nin sözlerine yer verildi.

"Bahane üretmeye gelince susmuyorlar!"

Paylaşılan videoya düşülen notta ise, "Biz İzmir’in sorunlarını çözelim, İzmirliyi konuşalım diyoruz… CHP ise ne şehri konuşabiliyor, ne de sorumluluk alabiliyor. Konu hizmet olunca susuyorlar, bahane üretmeye gelince susmuyorlar!" ifadeleri dikkat çekti.