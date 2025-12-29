Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumak, hava kalitesini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak hedefiyle kent genelinde çok yönlü çalışmalar yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen vektör mücadelesi kapsamında sivrisinek başta olmak üzere hastalık taşıma riski bulunan zararlılara karşı yıl boyunca sahada çalışma yapıldı.

30 ilçede görev alan 27 ekip; mazgallar, çöp konteynerleri, su birikintileri ve dere yataklarında insan sağlığına ve diğer canlılara zarar vermeyen yöntemlerle ilaçlama gerçekleştirdi. Envantere eklenen 5 dron ile çalışmalar dijital ve ölçülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

254 bin üreme noktası anlık takipte

Kent genelinde belirlenen 254 bin üreme alanı, dijital haritalar üzerinden anlık olarak izleme altına alındı. Saha ekiplerinin çalışma planları veri temelli rotalar üzerinden oluşturuldu. İklim değişikliğiyle birlikte sıcak dönemlerin uzaması nedeniyle vektör mücadelesi mevsimsel değil, sürekli bir uygulama alanı haline geldi.

Dronlarla nokta atışı ilaçlama

Envantere kazandırılan dronlar, amfibik araçlar ve teknik ekipmanlar sayesinde özellikle sulak, sazlık ve erişimi zor alanlarda etkinlik artırıldı. Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre edilen üreme noktaları saha durumuna göre sürekli güncellendi. 40 litre kapasiteli dronlarla kimyasal ilaç kullanılmadan, biyolojik larvasitlerle üç hafta etkili ilaçlama yapıldı.

Gürültü denetimlerinde 3,3 milyon lira ceza

Çevresel gürültüyle mücadele kapsamında yetki devri yapılan 20 ilçede denetimler gerçekleştirildi. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla makine, eğlence ve ulaşım kaynaklı gürültüye ilişkin 385 denetim yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle 10 cezai işlem uygulanarak toplam 3 milyon 352 bin 298 lira idari para cezası kesildi.

Isınma kaynaklı hava kirliliğine 969 denetim

Isınmadan kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele kapsamında saha ölçümleri, numune alma ve laboratuvar analizleri gerçekleştirildi. 120 merkezi sistemli apartman 312 kez, 238 kömür satış noktası 518 kez denetlendi. Şikâyetler üzerine yapılan denetimler ve alınan numunelerle birlikte toplam 969 kontrol gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 12 cezai işlem uygulanarak 1 milyon 476 bin 963 lira idari para cezası verildi. Yakmaya uygun olmayan ve kaçak kömüre izin verilmedi.

Körfez için denizden ve karadan temizlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz yüzeyinde ve kıyı alanlarında da temizlik çalışmaları yürüttü. İki deniz süpürge gemisi, iki amfibik araç, iki sıkıştırmalı çöp kamyonu ve Çevre-1 kontrol teknesiyle hem karadan hem denizden atık toplandı. 2025 yılı içinde toplam 632 ton çöp bertaraf edildi.

“Tüm alanlar potansiyel risk” uyarısı

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Huri Aldırmaz, durgun suların sivrisinek üremesi açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çekti. Açık alanlarda su birikmemesi, atık lastiklerin ortadan kaldırılması ve yağmur oluklarının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Aldırmaz, küçük su birikintilerinin dahi üreme alanına dönüşebildiğini ifade etti. Yurttaşların alacağı basit önlemlerin çevre ve halk sağlığını koruma çalışmalarını güçlendirdiğini belirtti.