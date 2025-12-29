Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin atık suyunu Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşıyan ve Büyük Kanal olarak bilinen 65 kilometrelik ana kolektör hattında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kent yaşamı açısından hayati öneme sahip altyapı hattında yürütülen çalışmalarla olası tıkanıklık riskleri ortadan kaldırıldı.

Dev borularda biriken atıklar çıkarıldı

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, çift hatta yer alan 2 bin 200 milimetre çapındaki boruların içinde biriken atıklar temizlendi. Temizlik sayesinde koku oluşumu engellendi, kanallarda biriken atıkların İzmir Körfezi’ne ulaşmasının önüne geçildi.

Basmane Meydanı ile Smyrna Meydanı arasındaki 13 kilometrelik kolektör hattını kapsayan çalışmanın maliyetinin 350 milyon lira olduğu bildirildi.

7 gün 24 saat kesintisiz çalışma

İZSU Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü’nde görevli Makine Teknikeri Ömer Yapan, temizlik faaliyetlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Yapan, atık suyun Çiğli’deki arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırılmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

Çalışma yöntemine ilişkin bilgi veren Yapan, iki hatlı sistemde bir hattın kontrollü olarak kapatıldığını, akışın diğer hatta yönlendirildiğini kaydetti. Boşaltılan hatta girilerek biriken atıkların kombine araçlar, iş makineleri ve personel desteğiyle temizlendiğini belirten Yapan, sahadaki çalışmaların 7 gün 24 saat sürdüğünü söyledi.

“Islak mendil tuvalete atılmamalı” uyarısı

Tıkanıklıkların büyük bölümünün giderlere atılan ıslak mendillerden kaynaklandığını vurgulayan Yapan, kâğıt mendillerin zamanla çözünebildiğini ancak ıslak mendillerin çözünmediğini belirtti. Bu tür atıkların borularda birikerek hem insan sağlığına hem de çevreye zarar verdiğine dikkat çekti.

Çiğli Tesisi kapasitesi artırıldı

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kapasiteyi yüzde 36 artıran dördüncü fazın nisan ayında hizmete alındığı bildirildi. Günlük 820 bin metreküp kapasiteye ulaşan tesisin bu alanda Türkiye’nin en büyüğü olduğu açıklandı. Dördüncü faz yatırımının maliyetinin 1 milyar lirayı aştığı kaydedildi.

Altyapı yatırımları sürüyor

Tesisin diğer üç fazında bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, 2025 yılında kent genelinde 152 kilometre yeni atık su hattı ve 68 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapıldığı aktarıldı. Yıl boyunca İzmir Körfezi’nde 492 bin metreküp dip çamuru tarama çalışması gerçekleştirildi.