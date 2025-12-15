Son Mühür- Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış yaşandığı, bu satışların cami ve ibadethane çevrelerinde gerçekleştirildiğine dair şikâyetlerin Valiliğe iletildiği belirtildi.

Söz konusu satış faaliyetlerinin, vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda tespit edildiği ifade edildi.

Mevzuat satış usullerini düzenliyor

Açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürürlükteki mevzuatı kapsamında bilet satışları, çekiliş süreçleri, ikramiye ödemeleri ve bayi işlemlerinin belirli kurallara bağlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, mevzuat dışında yapılan satışların uygun olmadığı vurgulandı.

Camilerin kullanım amacına vurgu yapıldı

Valilik açıklamasında, camilerin kadın, erkek, genç ve yaşlı tüm vatandaşların rahatlıkla ziyaret edebileceği ibadethaneler olduğu belirtilerek, bu mekânların ibadet, eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetler için kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Avlu, giriş ve bahçelerde satış yapılmayacak

Açıklamada, vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami avluları, girişleri ve bahçelerinde milli piyango bileti ile diğer şans oyunlarının satışına izin verilmeyeceği açıklandı.

Bu alanlarda satış yapılmasına yönelik herhangi bir uygulamaya müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Denetimler artırılacak

İstanbul Valiliği, uygulamanın etkin şekilde hayata geçirilmesi için ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırılacağını bildirdi.