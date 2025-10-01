Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'nın Körfez temizliği ve atıksu arıtma tesislerine yönelik eleştirilerine, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Altan İnanç aracılığıyla sert bir yanıt verdi. İnanç, Saygılı'nın iddialarını "gerçek dışı" ve "mesnetsiz" olarak nitelendirirken, kent sorunlarının anlamsız polemiklere çekilme çabasının son bulması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştığı, ancak sorumluluktan kaçanların algı oyunlarıyla görev yapan tek kurumu hedef aldığı vurgulandı.

Çiğli tesisi tam kapasiteyle çalışıyor

Basın açıklamasında, Ak Parti İl Başkanı Saygılı’nın Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi hakkındaki ithamlarının dayanağı olmadığı net bir şekilde ifade edildi. İnanç, Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi unvanına sahip olan Çiğli tesisinin tam kapasiteyle çalıştığını ve İzmir Körfezi'ne arıtılmamış atık su deşarjının kesinlikle yapılmadığını kaydetti. Tesisin 4. fazının devreye alınmasıyla birlikte, yoğun kullanılan 3 fazın bakım ve revizyonlarının eksiksiz tamamlanarak tesisin sağlıklı ve güvenli bir şekilde işler hale getirildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırım ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Tarama çalışmaları hız kesmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Körfez’in yüzyıllık kirliliğini gidermek için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten İnanç, 2024 yılında başlatılan iki etaplı tarama çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ve bu çalışmaların yasal çerçevede ilerlediğini aktardı:

İlk etapta dip çamurundan 700.000 m³'lük önemli bir hacmin çıkarıldığı,

İkinci etap için ise 1 milyon 800 bin m³ tarama ihalesinin tamamlandığı ve teknik şartların eksiksiz sağlandığı belirtildi.

Bu çalışmaların 2560 ve 4734 sayılı yasalar çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanarak, "yasal dayanağı yok" iddialarının tamamen asılsız olduğu teyit edildi.

Navigasyon kanalı çözümsüz kaldı

Açıklamanın devamında ise İnanç, merkezi idarenin kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine odaklandı. İnanç, geçmişte imzalanan protokoller çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan navigasyon kanalı için bugüne kadar tek bir çivi bile çakılmadığını ifade etti.

Ayrıca, Gediz Nehri, Alsancak Limanı ve Tersane gibi, yerel yönetimin yetki alanı dışında kalan ve Körfez’i kirleten kaynakların temizliğinin de tamamen merkezi idarenin yükümlülüğünde olduğu hatırlatıldı. İnanç, hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin, sebep oldukları sonuçların faturasını iş yapan tek kurumun üzerine yıkmaya çalışmasının "algı oyunu" olduğunu belirterek, "Yağma yok Sayın Saygılı! Biz bu algı oyunlarına izin vermeyeceğiz. Tartışılması gereken, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve DLH Genel Müdürlüğü'nün envanterindeki imkanlara rağmen neden bir tarama faaliyeti göstermediğidir," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi polemiklere rağmen emek ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceği ve İzmir halkının temiz bir Körfeze kavuşması için görevlerinin başında oldukları taahhüt edildi. Protokollerde sirkülasyon kanalının Büyükşehir'e, navigasyon kanalının ise Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğu bir kez daha kamuoyuna duyuruldu.