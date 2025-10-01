Son Mühür/Alper Temiz - Çiğli İsmail Rahmi Karadavut İlköğretim Okulu’nda ders sürelerinin 40 dakikadan 30 dakikaya indirilmesi okul velilerinin tepkisine yol açmış, veliler görüşlerini Son Mühür ile paylaşmıştı. Söz konusu düzenleme kapsamında öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin ders saatlerinde değişikliğe gidilmiş; 12.50 – 17.50 zaman dilimlerinde eğitim gören öğrencilerin bundan böyle 12.30 – 16.20 saatleri arasında derse devam etmelerine karar verilmişti. Ancak veliler, okul çıkış saatleri ile iş çıkış saatlerinin örtüşmediğini ve arada kalan boş zamanın ücretli eğitim ile doldurulmak istendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, okul yönetiminin boş kalan zaman dilimini ücrete tabi kurs ile doldurmak istediği; ancak ders sürelerinde yaşanan kısıtlamanın kurslara yönlendirme yapılarak ücret talep edilmesi amacıyla gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okul yönetimi, İzmir Valiliği izniyle öğrencilerin 17.50 gibi oldukça geç saatlere denk gelen okul çıkış vaktini öne çekmeyi hedeflemiştir. Yaz saati uygulaması gibi nedenlerden de bilindiği üzere karanlıkta eve dönüş süreçleri, alınan bu yeni uygulama üzerinde etkili olmuştur. Burada esas nokta, öğrencilerin evlerine daha erken gönderilmesinin sağlanmasıdır. Birçok veli yeni uygulamayı olumlu karşılamış, bazı veliler ise tepkilerini dile getirmiştir. Ancak okul yönetimi, okul çıkış saatinden sonra iş çıkış saati gelen velilere özellikle ücretli ders alınabilmesi için böyle bir karar almamıştır. Buradaki temel amaç, öğrencilerin evlerine daha erken gönderilmesidir.”

Öte yandan veliler alına kararı protesto için okul önünde toplandı. İş yerlerinden izin alarak İsmail Rahmi Karadavut İlköğretim Okulu önünde toplanan veliler okul yönetimine ve İzmir Valiliği'ne uygulamanın iptali için çağrıda bulundu ve şikayet dilekçesi gönderdi.