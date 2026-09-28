Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinin il binasında basın mensuplarına eğitim - öğretim yılı hakkında açıklamalarda bulundu ve siyasi değerlendirme yaptı.

“AK Parti’nin iyi yaptığı birçok şeyi sıralayabiliriz. Ama…”

‘AK Parti’nin en kötü olduğu nokta eğitim sistemidir’ diyen Gümrükçü, “AK Parti 3 Kasım 2002’de iktidara geldiğinde eğitimin parasız olması gerektiğini vurgulayan bir siyasi partiydi. 14 sene sonra geldiğimiz noktada eğitim cep yakan, borçlanıldığı kredi çekildiği kredilerin ödenemeyecek duruma geldi. AK Parti’nin iyi yaptığı birçok şeyi sıralayabiliriz. Muhalif bir parti olsak da. Ama iktidarın en kötü olduğu nokta eğitim sistemidir. İktidara geldiği günden bu güne her iki senede 1 eğitim bakanın değiştiği, sınavların değiştiği, eğitimin düzenli noktadan uzaklaştığı, adeta yapboz tahtasına ulaşmış bir eğitim sistemi var. Belki amaçları ülkeyi cahilleştirip daha iyi yönetme isteğiydi ancak yapay zekanın, dünyanın uzay çağına geçtiği bugünde, eğitim sisteminin içeriği Türkiye’nin tehlikesi içine girmiştir” dedi.

“Kürsüde nutuk çekenler tuvalete peçete koyamayacak durumdadır”

CHP olarak eğitimi parasız yapacaklarından bahseden Gümrükçü, “En son Turgutlu’da güvenlik bile tehlikeye girdiği noktadadır. Çocukların can güvenliğinin tehlikede olmadığı ile ilgili bu yönetim güven veremeyecek duruma gelmiştir. Kürsüde nutuk çekmek kolaydır ama bu nutuğu çekenler tuvalete peçete koyamayacak durumdadır. Bu çanta tek başına 2 bin 500 liraya dolmaktadır. Eğitim masrafları keşke sadece sırt çantası ile bitebilse. Kursalar, etütler hariç yıllık 100 binlere ulaşıyor. Eğitimin bugüne kadar, kötü noktaya geldiğini görmemiştik. Okul yapmakla övünen arkadaşlar okula temiz su sağlayamamaktadır. Milli eğitim bakanlığı iflas etmiş duruma gelmiştir. Bu durum tehdit boyutuna ulaşmış durumdadır. Köy enstitülüleri gibi güncel metotları tekrar koymamız gerekir. Öğretmenin her gün zayıflatıldığı bir sistemde, bilinçsiz olduğu dönemde, öğrencilerin kalitesinden söz etmek mümkün değil. Biz eğitimi parasız yapmak istiyoruz, paralı yapmak istemiyoruz. Çocukların besinini karşılayamayan eğitim, eğitim sistemi değildir. Ailelerin çocuklarının can güvenliğinden endişe etmesi eğitim sistemi değildir” diye konuştu.