Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinin il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AK Parti’ye geçenlerin bacakları titriyor mu, Murat Bakan’a sorun”

Basın mensuplarının, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları hakkında sorularını yanıtlayan Gümrükçü, "Siyasi, etik, ahlak yasası bir an önce çıkması lazım. Maçın orasında takım değiştirmek, yarısını GS’li, ikinci yarısını FB’li oynamak doğru değil. Halef selef için konuşmak henüz erken. Bu kararın ilk sorulacağı yer yapay zekadır. Sonra referanslarına sormak lazım. Bir İzmir Milletvekili, Genel Başkanı Özgür Özel'i görünce milletvekillerin bacağı titrediğini söyledi. AK Parti’ye geçenlerin bacakları titriyor mu, Murat Bakan’a sorun” dedi.

"YENİ Parti havadan sudan konuşmuş, İzmir CHP'de kalacak"

İzmir’de CHP’nin oy oranları hakkında sorulan soruya yanıt veren Gümrükçü, “ Biz anketi sahada, sokakta yapıyoruz. AK Parti’nin oyu yüzde 40 bandında. Söyleyen yanlış söylememiş. Diğer arkadaşlar hayatında seçime girmemiş, sandık kurup da yarışmamış arkadaşlardır. Havadan sudan konuşmuşlar. İzmir CHP’dedir, CHP’de kalacaktır. Bunu ilk seçimde göreceksiniz” dedi.