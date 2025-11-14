İzmir’in Buca ilçesinde, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu hazırlandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler adreste kilolarca uyuşturucu madde buldu

Operasyonda yapılan aramalarda 6 kilo 940 gram sentetik kannabinoid ile 750 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre maddelerin sokak satıcılarına dağıtım için hazırlandığı değerlendirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Aramada yakalanan şüpheli S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adli makamlara çıkarılan S.E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, bölgede uyuşturucu dağıtım zincirine önemli bir darbe vurduğu ifade edildi.