İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde harekete geçti. Ekipler, Buca’nın Atatürk Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dört şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında U.A., A.B., U.T. ve V.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında ve bulundukları adreslerde yapılan kontrollerde iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlar emniyete alındı

Ele geçirilen ruhsatsız tabancalara el konulurken, olayla ilgili deliller muhafaza altına alındı. Emniyet kaynakları, kent genelinde ruhsatsız silahlanmayla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.