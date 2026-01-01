İzmir’de yetişen 11 yaşındaki eskrim sporcusu Demir Çırpan, ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Küçük yaşta başladığı sporculuk kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Demir, son başarısıyla İzmir’e bir gurur daha yaşattı.

Eskişehir’de Türkiye üçüncülüğü geldi

Demir Çırpan, Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Eskrim Federasyonu Türkiye Kupası müsabakalarında U12 kılıç kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Zorlu karşılaşmaların ardından kürsüye çıkmayı başaran genç sporcu, disiplinli çalışmasının karşılığını aldı.

Eskrime 6 yaşında başladı, başarıyı erken yakaladı

Eskrime 6 yaşında başlayan Demir, kısa sürede dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Yeşilay Spor Kulübü sporcusu olan Demir, aynı zamanda MEV Koleji 6. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Spor ve akademik hayatını dengeli biçimde yürüten Demir, bu yönüyle de örnek gösteriliyor.

Kayseri’den de derecesi var

Genç eskrimci, yalnızca Eskişehir’deki organizasyonla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yıl Kayseri’de düzenlenen bir başka ulusal şampiyonadan da dereceyle dönerek sürekliliğini kanıtladı.

Hedef: Milli takım ve uluslararası madalya

Demir Çırpan, 14 yaşından sonra milli takıma seçilerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor. Genç sporcu, azmi ve performansıyla gelecekte Türk eskrimine madalya kazandırmayı amaçlıyor.