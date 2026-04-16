Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in emektar çınarlarına müjde Buca’dan geldi. Nüfus her geçen gün yaşlanırken, bu hıza yetişmek için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yeni bir adım daha attı. Zübeyde Hanım Huzurevi bünyesindeki geriatri hizmetlerini güçlendiren belediye, 76 yataklı gıcır gıcır bir ek binayı İzmirli büyüklerimizin hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, merkezi bizzat ziyaret ederek koridorlarda dolaştı, çalışmaları inceledi. Sosyal belediyecilik dediğin tam da böyle olur; eskiden Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak kullanılan bina, tepeden tırnağa yenilenerek modern bir bakım yuvasına dönüştü.

Geriatri ünitesinin kapasite ikiye katlandı

Peki, bu açılış ne anlama geliyor? Aslında mesele sadece dört duvar değil. Başkan Tugay, huzurevi içindeki geriatri ünitesinin kapasitesini 157’ye çıkardıklarını gururla paylaştı. Kampüsün toplamda 425 kişiye kucak açtığını düşünürsek, İzmir bu konuda Türkiye’ye ders verecek nitelikte bir tesisleşmeye gidiyor.

Ziyareti sırasında Tugay'a eşlik eden heyet de oldukça donanımlıydı. Prof. Dr. Pınar Okyay’dan Doç. Dr. Başak Bayram’a kadar sağlık ve sosyal hizmetlerin kurmayları, yeni merkezin standartlarını yerinde onayladı.

"Yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız"

Tugay’ın sözleri aslında hepimizin kulağına küpe olmalı. Yaşlanan nüfusla birlikte özellikle palyatif bakımın (destekleyici bakım) bir lüks değil, acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan, şunları söyledi:

"Maalesef sadece barınmak yetmiyor. Yatalak ve özel bakım gerektiren vatandaşlarımız için bu tesisi açmak bizim için vicdani bir borçtu. Yakında misafirlerimizi kabul etmeye başlıyoruz. Eşrefpaşa Hastanesi’nin ek binası bittiğinde, ağır bakım ihtiyacı duyanlar için vitesi daha da artıracağız."

Cüzdanı değil, gönülleri düşünen hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti verirken bir detayı daha ön plana çıkardı, uygun maliyet. Hayat pahalılığının beli büktüğü şu günlerde, yaşlı bakımının ulaşılabilir olması paha biçilemez. Tugay, hem yeni huzurevlerinin müjdesini verdi hem de emeği geçen her bir personelin elini sıkarak teşekkür etti.

