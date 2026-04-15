Son Mühür / Erkan Doğan - Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, Buca Belediyesi’nde her memurun ortalama 270 bin TL alacağı olduğunu belirterek, “Durum ne yazık ki alarm verici boyutlara ulaşmaştır” dedi.

Buca Belediyesi’nde durum ne yazık ki alarm verici boyutlara ulaşmıştır.Liyakatsızlık, iş bilmezlik almış başını gidiyor” diyen Başkan Bozat, Buca Belediyesinde görevli memurların mağdur olduğunu söyledi. Bozat, “Yaklaşık maaşları memur maaşını geçen ve norm kadronun altında çalışan memurun yanı sıra 2.500 işçi var,

2024-2025 yıllarından kalan alın terinin karşılığını alamayan ve öteleme taktikleri ile bugüne kadar göz ardı edilen 300 civarında her bir memurun ortalama 270 bin TL alacağı var, Bayramlaşma töreninde Belediye başkanı tarafından kredi çekildiği gibi memurların bütün alacaklarının ödeneceği ile ilgili söz veren belediye başkanının havada kalan sözleri var, İşçi kadrosunda koordinatör adı altında memura amir yapılmış kişiler var .Bu durum kamu keyfiyeti ve zafiyeti oluşturduğunu, hiyerarşik yapıyı bozduğunu kanunlara yasalara uygun bir oluşum olmadığını ve en önemlisi de memurun itibarı ile oynandığı açıkça ortadadır. Bu duruma sessiz kalmayacağız. Bir tarafta parasızlıktan şikâyetler var diğer tarafta Şatafatlı ihaleler ve keyfi harcamalar var” dedi.

Kocaman bir sıfır ve tehditler

Bozat, sözleri şöyle sürdürdü, “Peki, bütün bunlar olurken memura ne var? Kocaman bir sıfır ve tehditler! Bugünden itibaren Buca Belediyesinin Görkemli günleri geride kalmıştır her bir biriminde Dumanlar yükselmeye başlamıştır. İzmirin Büyükşehir belediye Başkanı sayın Cemil Tugay bile memurunu düşünerek yaptığı toplu sözleşme ortada iken ilçe belediyelerinde ki bu tutum kimin tutumudur! Neye hizmet etmektedir. İhaleni yapan memur! İmzayı atan memur! Parayı toplayan memur! Kurumun asli sahibi memur ama itibarsızlaştırılan yine memur! Bu yapılanlara boyun eğmeyeceğiz.Bakınız bugün Buca belediyesinin önünde toplandığımız bugün Karşıyaka'da, Bayraklı Belediyesinde de memurlar eylemde. Buradan ekmeğine ve emeğine sahip çıkan tüm memurlara selam olsun. Birlik Yerel-Sen olarak, çalışanların alın teriyle, emeğiyle biriktirdiği hakların görmezden gelmesini asla kabul etmiyoruz. Her türlü baskı ve tehdit ne kadar büyük olursa olsun, üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız ve yaptığınız her eylem ve söyleme misliyle cevap vereceğiz. Çünkü biz buranın gerçek sahipleriyiz ve sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Buca Belediyesi yönetimini açık ve net bir dille uyarıyoruz! Emekçilerin haklarını derhal ödemeye, keyfi uygulamalardan ve yandaş kayırmacılıktan vazgeçmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde, hak arama mücadelemiz her alanda ve her platformda kararlılıkla sürecektir. Kaybeden memurlar değil sizler olacaksınız!”