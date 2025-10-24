İzmir'in Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen kan dondurucu olay, kadına yönelik şiddetin acı bir örneği oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı talep edilen eski eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan genç bir kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi halen devam ediyor. Yaşanan bu vahim olay, koruyucu tedbirlere rağmen kadınların ne denli büyük bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çocuğunu okula uğurlarken pusuya düştü

Olay, sabah saat 08.00 sularında, gerçekleşti. 27 yaşındaki M.U., çocuğunu okula göndermek üzere evinden dışarı adım attığı anda, apartman girişinde gizlenerek bekleyen eski eşi M.O.'nun (28) hain saldırısıyla karşılaştı. Yanında taşıdığı kesici aletle genç kadına saldıran M.O., korkunç bir şiddet uygulayarak M.U.'yu vücudunun tam 11 farklı yerinden bıçakladı. Aldığı çok sayıdaki darbeyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, acil yardıma muhtaç bir duruma düşerken, saldırgan M.O. olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Ağır yaralı kadının tedavisi sürüyor, saldırgan yakalandı

Çevredeki vatandaşların hızla durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık personelinin olay yerinde gerçekleştirdiği kritik ilk müdahalenin ardından ağır yaralı M.U., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede yoğun tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, kısa sürede şüpheli M.O., Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uzaklaştırma talebi üç gün önce yapılmıştı

Yaşanan trajedinin en çarpıcı detayı, genç kadının saldırıdan yalnızca üç gün önce eski eşi M.O. hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunmuş olmasıydı. M.U.'nun bu talebi, şiddet tehdidi altında yaşadığını açıkça ortaya koyarken, saldırganın yasal sürece rağmen cinayete teşebbüs etme cüretini göstermesi kamu vicdanını derinden yaraladı. Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan şüphelinin ilk sorgusunun ardından adli mercilere sevk edileceğini bildirdi.