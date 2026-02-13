Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından gelen ihbarlara anında müdahale edildi. Meteoroloji verilerine göre son 12 saatte en fazla yağış Aliağa’da metrekareye 45,8 kilogram, Karaburun’da ise 42,3 kilogram olarak ölçüldü.

Karaburun’da yol açma ve hasar tespit çalışmaları

Yağıştan en fazla etkilenen ilçelerden biri Karaburun oldu. Karareis Mahallesi’nde Cumhuriyet Tatil Sitesi çevresinde yol yapım ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri ekipleri sosyal inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

İskele Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgeye bir ekskavatör ve bir kamyon sevk edildi. Karaburun Yayla–Balıklıova yolu tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Dikili, Urla ve Bayındır’da heyelanlara müdahale

Dikili Çandarlı Yolu’nda oluşan heyelana Yol Yapım ekipleri müdahale etti. Dikili Cumhuriyet Mahallesi’nde üç hidrosub ile su tahliye çalışmaları sürdürülüyor. Bayındır Karapınar Mahallesi ile Urla Balıklıova yolunda meydana gelen heyelanlara da ekipler tarafından anında müdahale edildi.

Bergama’da mahsur kalan hayvanlar kurtarılıyor

Bergama Kaşıkçı Mahallesi’nde dere taşması sonucu mahsur kalan hayvanlar için Veteriner İşleri ve İtfaiye ekipleri görevlendirildi. Koyun, tavuk ve köpekleri kurtarma çalışmaları devam ederken, Dağıstan Mahallesi’nde seralarda oluşan hasara ilişkin inceleme başlatıldı.

Torbalı Ayrancılar Mahallesi Hayıtözü Deresi’nde meydana gelen taşkın ve su baskınlarına da İZSU ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Kent merkezindeki su birikintilerine yönelik çalışmalar da sürüyor.

AKOM anlık koordinasyon sağlıyor

AKOM saat 09.00 itibarıyla toplanarak gelişmeleri değerlendirdi. Zabıta, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Yol Yapım, Veteriner İşleri, Tarımsal Hizmetler, Muhtarlık İşleri, Sosyal Hizmetler ve İZSU ekipleri sahada devriye, müdahale ve hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.