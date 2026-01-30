Türkiye'nin deprem gerçeği kendini hatırlatmaya devam ederken, gözler Ege Bölgesi'ne çevrildi. Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, İzmir ve yakın çevresini kapsayan önemli değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde bölgede küçük ve orta ölçekli deprem hareketliliğinde artış yaşanabileceğine dikkat çeken İçelli, hava olaylarının yer altındaki etkisine parmak bastı.

'YAĞIŞLAR DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR'

Vatandaşların sıkça sorduğu 'Hava durumu depremi etkiler mi?' sorusuna uzmanlardan çarpıcı bir yanıt geldi. Yoğun kar ve yağmur sularının ana kaya üzerinde oluşturduğu ağırlığın, yer altındaki stres dengesini değiştirebildiği belirtildi. Yeraltı sularının fay hatlarını beslemesiyle fay yüzeylerinin daha kaygan hale gelebileceğini belirten uzmanlar, su miktarındaki değişimlerin sismik hareketliliği hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

DEPREM SERİLERİ GÖRÜLEBİLİR

İzmir genelinde küçük ve orta büyüklükte deprem serilerinin yaşanabileceğini belirten İçelli, asıl tehlikenin sarsıntının büyüklüğünden çok bina kalitesinde yattığını vurguladı. İçelli, özellikle kolonları kesilmiş ve zayıf zeminli binaları işaret ederek şu hayati uyarıyı yaptı:

'Taşıyıcı sistemi zayıf, çürük zemine oturan ve özellikle kolonları kesilmiş binalar için bu sismik hareketler risk teşkil ediyor.'

İZMİR'DE BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Beklenen bu hareketliliğin, 'büyük bir depremin kesin habercisi' olarak yorumlanmaması gerektiği ifade edildi. Ancak sismik aktivitenin artacağı bu dönemde, riskli yapı stokunun gözden geçirilmesi ve bireysel tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.