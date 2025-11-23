İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova'da, trafikte çıkan bir tartışma infiale neden oldu. Bir kamyondan inen iki şüphelinin, bir otomobile demir levye ile saldırması sonucu yaşanan olay, cep telefonu görüntüleriyle sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tartışma ve saldırı anı

Olay, Bornova ilçesindeki Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kamyon sürücüsü olduğu belirlenen E.İ. ile araçta yolcu pozisyonunda bulunan arkadaşı V.D., henüz netleşmeyen bir nedenle seyir halindeyken bir otomobilin sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, kamyon sürücüsü E.İ. aracı aniden otomobilin önünde durdurdu. Ardından her iki şüpheli de araçlarından inerek, yanlarında bulunan levye ile otomobile saldırıya geçti. Otomobilde bulunan mağdurlar, yaşadıkları dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medya platformlarında paylaştı.

Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada yayılan ve vatandaşlardan yoğun tepki alan bu saldırı görüntüleri üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal soruşturma başlattı. Yapılan titiz çalışma neticesinde, görüntülerdeki iki saldırganın kimliği hızla tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, sadece saldırı girişimi nedeniyle değil, aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı da idari para cezaları uygulandı. Kamyon sürücüsü E.İ.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 5 bin 156 Türk Lirası tutarında para cezası kesildi ve ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

Diğer şüpheli V.D.'ye ise '2918 sayılı Trafik Kanununun 73/a maddesi' uyarınca, trafik düzenini bozan davranışları nedeniyle 993 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Levye ile fiili saldırı girişiminde bulunan V.D.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.