Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde Bornova Ümit Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Son görüntüler boş arsada tespit edildi

İstihbarat desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Yılmaz’ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiği ve burada bir araca bindiği belirlendi.

Aracın sürücüsünün Fatih İnan olduğu saptandı. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf etti, cesedin yerini gösterdi

11 Ocak’ta düzenlenen operasyonda Fatih İnan ile birlikte dört şüpheli gözaltına alındı. İnan, sorgusunda Mihriban Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedi ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Yapılan yer gösterme çalışmasının ardından Yılmaz’ın cenazesi bulunarak toprağa verildi. İnan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

“Ses kaydı alınca panikledim”

Emniyetteki ifadesinde İnan, Yılmaz’ın aralarındaki konuşmayı cep telefonuyla kayda aldığını fark ettiğini belirtti.

Telefonu almak isterken yaşanan arbede sırasında paniklediğini söyleyen şüpheli, “Ağabeylerine anlatacağını söyledi. Tehdit edilince kontrolümü kaybettim” dedi.

“Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm”

İnan, Yılmaz’ın bayıldığını fark ettikten sonra ilk yardım uygulamaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını öne sürdü.

O anki panikle kimseyi arayamadığını ifade eden şüpheli, “Hareketsiz olduğunu anlayınca Pınarbaşı’ndaki ormanlık alana götürdüm. Öldüğünü fark edince gömdüm” dedi.

Manisa’daki şüpheli ölüm dosyası yeniden açıldı

Soruşturma sürerken, Fatih İnan’ın Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2023 yılında hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül’ün ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Sarıgül’ün ölümünde alınan DNA örneklerinde İnan’a ait bulgular tespit edildi. Daha önce verilen “kovuşturmaya yer yok” kararı, yeni deliller ışığında kaldırıldı.

“Kuvvetli suç şüphesi” değerlendirmesi

Savcılık, tanık ifadeleri ve deliller doğrultusunda Fatih İnan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

İnan, Mihriban Yılmaz cinayetinin yanı sıra Naile Büşra Sarıgül’e yönelik “nitelikli cinsel saldırı” ve “tasarlayarak öldürme” suçlamalarıyla da tutuklandı.