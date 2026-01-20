İzmir genelinde etkisini artıran sert rüzgarlar ve denizdeki çalkantılı seyir, şehir içi deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Kuzeydoğu yönünden gelen şiddetli hava akımlarının Üçkuyular İskelesi’nde güvenli yanaşma koşullarını zorlaştırması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İZDENİZ Genel Müdürlüğü stratejik bir karar alarak bazı seferlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Özellikle araç sahiplerinin sıklıkla tercih ettiği hatlarda ulaşım planlaması değişti.

İZDENİZ’den acil sefer iptali duyurusu

Denizdeki olumsuz tablonun derinleşmesiyle birlikte kurumsal kanallar üzerinden bilgilendirme yapan İZDENİZ, Üçkuyular bölgesindeki iskele operasyonlarını riskli hale getiren poyraz fırtınası nedeniyle ulaşıma müdahale edildiğini belirtti. Yapılan resmi açıklamaya göre, saat 13.10 itibarıyla Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında gerçekleştirilen karşılıklı arabalı feribot seferleri, seyir güvenliğini korumak amacıyla tamamen iptal edildi. Kararın, denizdeki dalga boyunun ve rüzgar şiddetinin feribotların manevra kabiliyetini kısıtlaması nedeniyle alındığı öğrenildi.

Yolcu gemileri mevcut programa göre devam ediyor

Arabalı feribot hattında yaşanan bu duraksamaya karşın, deniz ulaşımının diğer ayağında herhangi bir kesinti yaşanmıyor. İZDENİZ yetkilileri, araçsız yolcu taşımacılığı yapan normal gemi seferlerinin mevcut tarifeye sadık kalınarak sürdürüldüğünü kaydetti. Yolcu gemilerinin operasyonel yapısının hava koşullarına karşı daha esnek olduğu vurgulanırken, İzmirli vatandaşların sadece araçlı geçişlerde alternatif güzergahları veya kara yolunu kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.

Alternatif güzergah ve güncel durum takibi

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi sebebiyle seferlerin ne zaman normale döneceği konusunda gözler İZDENİZ’in anlık duyurularına çevrilmiş durumda. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluk beklenen güzergahta, arabalı vapur hattını kullanacak olan İzmirlilerin mağduriyet yaşamaması için kara yolu trafiğindeki yoğunluğu da hesaba katmaları öneriliyor. Meteorolojik veriler doğrultusunda rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte feribotların yeniden trafiğe açılması planlanıyor.