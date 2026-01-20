TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, evinde lider Kütahyaspor’a 1-0 mağlup olarak yarışta önemli bir kayıp yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekipte son haftalarda hücum hattındaki suskunluk dikkat çekiyor.

Gol yollarında alarm

İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Afyonspor ile 0-0 berabere kalan Karşıyaka, Kütahyaspor karşısında da gol üretemedi. Son iki maçta skor tabelasını değiştiremeyen forvet hattı, teknik heyeti düşündürüyor.

Yasin Uzunoğlu geri döndü, golle buluşamadı

Sezonun ilk bölümünde attığı 8 golle takımın en skorer isimlerinden biri olan Yasin Uzunoğlu, bahis soruşturması nedeniyle aldığı 45 günlük cezanın ardından sahalara döndü. Ancak santrfor, ilk 11’de görev aldığı son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Ömer Faruk Sezgin henüz hazır değil

Sezon başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık cezada indirime gidilen Ömer Faruk Sezgin, eski takımı Kütahyaspor’a karşı oyuna sonradan girerek bu sezonki ilk maçına çıktı.

Uzun süreli aranın ardından antrenman eksiği bulunan oyuncunun tam performansına ulaşması için zamana ihtiyaç olduğu belirtildi.

Hamza Küçükköylü’ye kulüp aranıyor

Karşıyaka’da üçüncü santrfor konumundaki Hamza Küçükköylü için teknik ekibin raporu doğrultusunda yeni bir kulüp arayışı başlatıldı.

Yönetimin, oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takımda gelişimini sürdürmesini hedeflediği öğrenildi.

PFDK gelişmesi

Öte yandan Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun’un, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen antrenörler arasında yer aldığı bildirildi.