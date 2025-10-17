Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi, sürdürülebilirliği kurum kültürünün merkezine yerleştirmek amacıyla önemli bir eğitim programına imza attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından planlanan “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Farkındalığı Programı”, belediye personelinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurumsal dönüşüm için önemli adım

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, programın amacını; sürdürülebilirlik anlayışını belediye içinde kalıcı bir kurum kültürüne dönüştürmek, kurum içi dijital sürdürülebilirlik ağını kurmak, yürütülen proje ve faaliyetlerin küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumunu güçlendirmek ve kurumsal farkındalığı artırmak olarak açıkladı.

Açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü E. Emre Uysal yaptı. Uysal, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmadaki kilit rolüne dikkat çekerek, belediyelerin yalnızca çevresel değil; ekonomik ve toplumsal dönüşümün de öncüsü olabileceğini belirtti.

Yeşil Yakalı Personel Ağı kuruldu

Program kapsamında GRI (Global Reporting Initiative) Raporlama Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından belediye çalışanlarının oluşturduğu “Yeşil Yakalı Yürütücü Personel Ağı” tanıtıldı. Bu ağ aracılığıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin tüm belediye birimlerinde yaygınlaştırılması ve her personelin çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hedefleniyor.

Eğitimlerle farkındalık artırıldı

Eğitim bölümünde, İzmir Sürdürülebilirlik Akademisi (İZSA) Koordinatörü Sibel Yüksel Şenel, “Temel Seviye Sürdürülebilirlik Eğitimi” başlıklı sunumunda sürdürülebilirlik kavramının yerel yönetimlerdeki yansımalarını anlattı. İZSA Koordinatörü Nihat Uçukoğlu ise “Sürdürülebilir Ofis Eylem Planı” sunumunda belediye binalarında enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu ofis uygulamaları konusunda uygulanabilir öneriler paylaştı.

Karbon ayak izi farkındalığı oluşturuldu

Programın uygulamalı son bölümünde, Zeytince – Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, bireysel karbon ayak izinin yaşam tarzı üzerinden nasıl hesaplanabileceğini bir web uygulaması üzerinden örnekledi. Katılımcılar, kendi karbon ayak izlerini hesaplayarak günlük yaşamda alınabilecek önlemleri deneyimleme fırsatı elde etti.