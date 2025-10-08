Son Mühür/ Osman Günden - Erasmus+ Değişim Programı kapsamında yürütülen 20231-TR01-KA131-HED-000136980 numaralı “Uzaktan Eğitim Merkezleri Konsorsiyumu (CODEC)” projesinin üçüncü süreç değerlendirme toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, Uluslararası Akademik Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. M. Banu Durukan Salı, Bilgi İşlem Daire Başkanı İsmail Özkan, Trabzon Üniversitesi UZEM Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kurşun, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen, Karadeniz Teknik Üniversitesi UZEM Müdürü Doç. Dr. Muhammet Berigel ve çok sayıda akademisyen katıldı.

DEÜ’nün uzaktan eğitim altyapısı tanıtıldı

Toplantı kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uzaktan eğitim altyapısı, dijital olanakları ve eğitim teknolojileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda yapılan teknik tanıtımların ardından, DEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) Müdürü Prof. Dr. Bahar Baran tarafından pandemi ve deprem dönemlerinde yürütülen acil uzaktan eğitim süreçleri, akademik faaliyetler ve hizmet içi eğitim çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Katılımcılar ayrıca, ADEP Projesi kapsamında geliştirilen Meta Sınıfını deneyimleyerek sanal eğitim teknolojilerinin uygulama örneklerini inceledi.

Projenin geleceği için öneriler paylaşıldı

Toplantıda, CODEC Konsorsiyumu kapsamında yürütülen hareketlilik faaliyetlerinin genel değerlendirmesi yapıldı. Katılımcılar, projenin daha etkin biçimde sürdürülmesi için önerilerini paylaştı. Ayrıca, uzaktan eğitimde kalite, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültürel etkinliklerle desteklenen program

Toplantı, akademik oturumların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de zenginleştirildi. Katılımcılar, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini ziyaret etti. Ayrıca, Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Doç. Dr. Eda Avcırehberliğinde Konak Tarih Turu ve Efes Antik Kenti gezisi düzenlendi. Bu etkinliklerle, katılımcıların İzmir’in tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıması sağlandı.

CODEC Konsorsiyumu’nun hedefi

CODEC Konsorsiyumu, Türkiye’de uzaktan eğitim alanında çalışan akademik ve idari personelin mesleki gelişimini desteklemeyi, alana özgü yetkinlikler kazandırmayı ve yenilikçi bir uzaktan eğitim modelinin ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını amaçlıyor.

2021 yılından bu yana yürütülen faaliyetlerde, 42 personel hareketliliği ve 63 öğrenci hareketliliği olmak üzere toplam 105 hareketlilik gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, uzaktan eğitimde kalite standartlarının güçlendirilmesine ve uluslararası deneyim paylaşımının artmasına katkı sundu.