İzmir'in Bayraklı ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüştü. Yaşanan gergin olayda üç kişi saçmalı tüfekle (pompalı tüfek) isabet alarak yaralandı. Polis, olaya karışan şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Husumet, kanlı bir kavgaya dönüştü

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket İnce Mahallesi, 2166/4 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir süredir aralarında anlaşmazlık ve düşmanlık bulunan iki grubun karşılaşmasıyla başlayan münakaşa, tansiyonun hızla yükselmesiyle kontrolden çıktı. Sözlü atışmanın şiddetlenmesi üzerine, taraflardan birinin ateşli silah kullanmasıyla tartışma yerini çatışmaya bıraktı. Olay yerinden duyulan silah sesleri, mahalle sakinlerinde büyük panik yaratırken, durum derhal güvenlik birimlerine ihbar edildi.

Yaralılar hastaneye başvurdu

Silahlı saldırı neticesinde, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.C.A., A.A. ve B.K. isimli üç şahıs, ambulans çağırmak yerine kendi imkanlarıyla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne intikal etti. Hastaneye başvuru sonrasında durumları sağlık ekiplerince tespit edilen yaralıların tedavilerine başlanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bu arada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik şeridi oluşturarak detaylı incelemelerde bulundu.

Polis soruşturmayı derinleştiriyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk olarak hastaneye giderek yaralıların ifadelerini aldı. Çatışmanın nedenleri ve olayın çıkış şekli hakkında bilgi edinmeye çalışan polis, soruşturmanın seyrini belirlemek üzere delil toplama işlemlerini titizlikle sürdürdü. Olay yerindeki balistik bulgular ve görgü tanıklarının beyanları, soruşturmanın kilit noktalarını oluşturuyor.

Emniyet güçleri, silahlı kavgaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek, kaçış güzergahlarını tespit etmek ve onları adalete teslim etmek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Toplumsal huzuru bozan bu tür olayların faillerinin kısa sürede yakalanması için çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiği belirtildi.