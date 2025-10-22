İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonun sonuçlarını açıkladı. 81 ilde düzenlenen denetimlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

169 göçmen kaçakçısı gözaltında

Bakan Yerlikaya, yapılan denetimlerde 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Uygulamalar sırasında 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 783 düzensiz göçmen tespit edilerek işlem başlatıldı.

27 bin personel 5 bin noktada görev aldı

Operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Denetimlere;

27 bin 347 personel,

8 bin 690 ekip,

5 bin 761 kontrol noktası katıldı.

Metruk binalar ve terminaller denetlendi

Ekipler, denetimler kapsamında ülke genelinde:

6 bin 897 umuma açık yeri,

3 bin 892 metruk binayı,

457 terminali kontrol etti.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

“Türkiye dünyaya örnek bir model sunuyor”

Bakan Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir politika yürüttüğünü vurguladı. Yerlikaya, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden sürdürülen çalışmaların dünyaya örnek bir model oluşturduğunu belirterek, “Emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.