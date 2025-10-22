İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan Oğuz D. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay parkta meydana geldi

Olay, Çiçek Mahallesi Yunus Keskin Parkı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunduğunu görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ettiler.

Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının durumu ağır

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Oğuz D. olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Oğuz D., ambulansla hastaneye götürüldü.

Doktorlar, vücudunun beş farklı yerinden bıçaklandığı belirlenen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Saldırganlar kaçtı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Oğuz D. olaydan kısa süre önce parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir veya birden fazla kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan veya saldırganlar Oğuz D.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, park çevresinde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.