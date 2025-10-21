Son Mühür / Osman Günden - Çiğli Belediyesi çalışanlarının güvence altına alınmış olan Sosyal Denge Tazminat, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın kararıyla kaldırılmıştı. Çiğli Belediyesi önünde tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenlenirken, Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Başkan Yıldız'a sert bir biçimde tepki gösterdi. Erdağ açıklamasında, "Bugün burada, sadece bir sendikanın sesi olarak değil, tüm emekçilerin ortak sesi olarak bulunuyoruz. Bu saldırı sadece bir sendikayı değil, tüm emekçi sınıfını hedef alıyor!" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız'a sorular yöneltti!

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a sorular yönelten Erdağ,

“Siz memurken Sosyal Denge Tazminatı aldınız mı?”

“Bugün aynı işi yapan memurlara bu hakkı neden vermiyorsunuz?”

“Krizin bedelini neden her zaman olduğu gibi yine emekçiler ödüyor?”

“Belediyenin kaynağı yok’ diyorsunuz, peki belediyedeki lüks harcamalar, gereksiz kadrolar, israf düzeni nasıl devam ediyor?” dedi.

"Bu adaletsizliğe son vereceğiz!"

Çiğli Belediyesi emekçileriyle basın açıklamasını sürdüren Erdağ, "Biz susmayacağız! Bizim sesimiz, sadece bu belediye ile sınırlı kalmayacak. Bu ses, tüm emekçilerin sesi olacak! Bizim gücümüz, sesimizin büyüklüğünde saklı. Bu haksızlığı geri alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz! Siz o makamda oturduğunuzda, emekçilerin gözünün içine bakmayı unutmayın. O koltuk geçici, ama bu halkın vicdanı kalıcıdır. Bugün bizi yok sayanlar, yarın yalnız kalacaklarını çok iyi bilsin!" ifadelerini kullandı.

Talepler sıralandı!

4 adet talep sıralayan Erdağ, "Sosyal Denge Tazminatının kesintisiz ve tam olarak ödenmesi derhal sağlanmalıdır. Toplu sözleşme hükümleri derhal yerine getirilmeli, hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır. Belediye Başkanı, bu hakkın gaspından sorumlu olarak kamuoyundan açıkça özür dilemelidir. Tüm sendikalar ve emekçiler, siyasi kaygılar olmaksızın birleşmeli ve bu haksızlığa karşı ortak duruş sergilemelidir." dedi. Erdağ ayrıca, "Tüm emekçilerin birleşip, bu haksızlığa karşı sesini yükseltmesi, hakkını savunması gerekiyor. Biz burada, Çiğli Belediyesi’nde çalışanların sadece bir kısmını temsil etmiyoruz; tüm kamu çalışanlarının ortak hakkını savunuyoruz!" ifadelerini kullandı.