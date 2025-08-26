Son Mühür- İzmir’de ana boru arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Balçova’dan Bergama’ya, Foça’dan Karabağlar’a kadar geniş bir bölgede vatandaşlar saatlerce susuz kalacak. Kesintiler, günlük yaşamı ve sabah mesaisine hazırlanan binlerce kişiyi olumsuz etkilemeye başladı.

Sabahın erken saatinde Balçova’da başladı

Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’nde sabah 06.00’da başlayan su kesintisi öğleye kadar sürecek. Ana boru arızası nedeniyle sayaç bölgesi vanası kapatıldı ve kesinti yaklaşık 6 saat boyunca devam edecek.

Bergama’nın iç mahalleleri susuz

Bergama’da Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey ve Zafer mahallelerinde 09.45 – 11.45 saatleri arasında 2 saatlik kesinti uygulanacak. Arızanın ana borudan kaynaklandığı bildirildi.

Çeşme’de 3 saatlik mağduriyet

Çeşme’nin Germiyan Mahallesi’nde, 27000 Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 09.53 – 13.00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti yapılacağı açıklandı.

Çiğli’de sayaç bakımı krizi

Çiğli Sasalı Merkez bölgesinde, sayaç bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 10.00 – 11.00 saatleri arasında 1 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Foça’da 4 saatlik kesinti

Foça’nın Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 09.51’den 13.51’e kadar yaklaşık 4 saat boyunca su verilemeyecek.

Karabağlar ‘da 6 mahalle etkilenecek

Karabağlar ilçesinde Doğanay, Kazım Karabekir, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde 10.05 – 12.05 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintinin 9131/17 Sokak’taki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.