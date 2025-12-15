Kaza, dün akşam saatlerinde Bayındır’ın Zeytinova Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür Çapacı (42), 35 CMG 917 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çapacı, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Tire Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Özgür Çapacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet camiasında sevilen bir isimdi

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Özgür Çapacı’nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaflığı, yardımseverliği ve mütevazı kişiliğiyle memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

Vefatı büyük üzüntü yarattı

Özgür Çapacı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu.