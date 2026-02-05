İzmir’in Bayındır ilçesinde altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar, vatandaşların tepkisine neden oldu. Aylar önce kazılan ve geçici şekilde kapatılan yol, yağışların etkisiyle çökerken sürücüler zor anlar yaşıyor.

Çukurlar yağışlarla birlikte daha da derinleşti

Bayındır Kurt Mahallesi Hıdıroğlu Sokak ile Toklu Sivri Sokak’ta altyapı çalışmaları kapsamında açılan çukurların kalıcı şekilde onarılmadığı belirtildi.

Gelişi güzel kapatılan kazı alanları, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte derinleşti. Yol yüzeyinde oluşan boşlukların araç geçişini neredeyse imkansız hale getirdiği ifade edildi.

Araç geçişleri zorlaştı, sürücüler risk altında

Mahalle sakinleri, yolun mevcut haliyle güvenli olmadığını belirterek araçların geçiş sırasında büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

Bazı araçların sokağa giremediği, girenlerin ise hasar riskiyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Sürücüler, bozuk zemin nedeniyle ani manevralar yapmak zorunda kalıyor.

Gevşek taş ve mıcırlar kazaya davetiye çıkarıyor

Yol yüzeyine yayılan gevşek taş ve mıcırların tehlikeyi artırdığına dikkat çekildi. Özellikle yağışlı havalarda bu taşların kayganlığa neden olduğu ve olası kazalara zemin hazırladığı ifade edildi. Vatandaşlar, can ve mal güvenliği açısından endişe duyduklarını belirtti.

Vatandaşlardan yetkililere çağrı

Aylar geçmesine rağmen bölgede kalıcı bir onarım yapılmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, yolun geçici müdahalelerle değil, kapsamlı bir çalışmayla tamir edilerek güvenli hale getirilmesini talep ediyor.