Son Mühür/ Seçil Ünlü- Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felaketin izlerini unutmamak ve gelecekteki olası afetlere karşı toplumsal direnç oluşturmak amacıyla Çiğli Belediyesi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Kent genelinde afet bilincini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen belediye yönetimi, "Deprem Forumu" adı altında düzenleyeceği etkinlikte vatandaşları bilimsel gerçekler ve hayati önlemlerle buluşturacak. Çiğli’nin fiziksel ve sosyal yapısını deprem güvenli hale getirme vizyonunun bir parçası olan bu organizasyon, yerel yönetimlerin afet yönetimi konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bilimin ışığında afet yönetimi ve hazırlık süreçleri

Forumun en dikkat çekici noktası, jeoloji ve deprem bilimi alanında ulusal çapta tanınan Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in katılımı olacak. Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte; bölgemizi tehdit eden deprem riskleri, yapı stokunun durumu ve bireysel hazırlık stratejileri kapsamlı bir şekilde analiz edilecek. Katılımcılar, sadece teorik bilgileri dinlemekle kalmayıp, deprem öncesinde konut güvenliğinden deprem anındaki doğru davranış modellerine ve afet sonrası kritik saatlerin yönetimine kadar merak ettikleri tüm soruları doğrudan alanın uzmanına iletme fırsatı yakalayacak.

Başkan Yıldız: "Bilinçli toplum, dirençli kent demektir"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, organizasyonun önemi hakkında yaptığı değerlendirmede, geçmişte yaşanan acıların birer ders niteliğinde olduğunu ifade etti. 6 Şubat felaketinin toplumsal hafızada bıraktığı derin yarayı hatırlatan Başkan Yıldız, belediye olarak afet yönetimi stratejilerini sürekli güncellediklerini ve halkın bu sürece katılımını önemsediklerini belirtti. Hazırlıklı bir kentin ancak doğru bilgiyle donatılmış vatandaşlarla mümkün olacağını vurgulayan Yıldız, tüm Çiğlilileri bu hayati farkındalık etkinliğine ortak olmaya davet etti.

Çiğli halkı 6 Şubat Cuma günü buluşuyor

Etkinliğin detaylarına göre Deprem Forumu, 6 Şubat Cuma günü saat 13.00 itibarıyla kapılarını açacak. Çiğli Belediyesi’nin tüm birimleriyle seferber olduğu bu farkındalık hareketi, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Yerel yönetim yetkilileri, bu tür eğitim ve tartışma zeminlerinin, kentsel dönüşümden acil durum planlamasına kadar pek çok alanda halkın desteğini ve bilincini artıracağını öngörüyor. Afetlere karşı "pasif bekleyiş" yerine "aktif hazırlık" dönemini başlatan Çiğli, 6 Şubat’ta bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşerek geleceğini güvenle inşa etme mesajı verecek.