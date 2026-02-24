Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Torbalı Belediyesi, Ramazan ayında sosyal dayanışmayı güçlendiren bir çalışmayı hayata geçirdi. İlçe genelinde hazırlanan 9 bin kişilik sıcak iftar yemeği, belediye ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahibi ailelere ve yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılıyor. Çalışma kapsamında hem Ramazan ayının bereketi paylaşılıyor hem de gönül sofraları kuruluyor.

Kapı kapı iftar dağıtımı

Belediye ekipleri, belirlenen hanelere günlük olarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Hizmet, özellikle ekonomik zorluk yaşayan aileler ile yalnız yaşayan ve yemek hazırlayamayacak durumda olan vatandaşları kapsıyor.

“Bu sadece yemek dağıtımı değil”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yapılan çalışmanın yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını belirterek, “Bu sofralar sadece bir yemek ikramı değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güçlü göstergesidir. Hemşehrilerimizin emanet ettiği imkânları, yine onların sofrasına ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Ramazan’ın bereketini Torbalı’mızın her hanesinde hissettirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Torbalı Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca sürdüreceği dağıtımların ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.