Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye’ye yılda 4,6 milyar dolar döviz kazandıran ve 3,5 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası sağlayan mobilya sektörü, 25–29 Mart 2026’da Fuar İzmir’de düzenlenecek İZFURNEX İzmir Mobilya Fuarı öncesinde tanıtım toplantısında buluştu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ev sahipliğindeki toplantıda, fuarın sektöre katkısı, uluslararası hedefleri ve kapsamı paylaşıldı.

Muhammet Baykal: İZFURNEX’i, sektörümüzün güçlü paydaşlarının desteğiyle hayata geçiriyoruz

Toplantıda konuşan EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammet Baykal, fuarın sektör açısından stratejik bir rol üstleneceğini belirten Muhammet Baykal, “Mobilya ve dekorasyon sektörünün en prestijli buluşma noktalarından biri olma hedefiyle yola çıkan İZFURNEX’i, sektörümüzün güçlü paydaşlarının desteğiyle hayata geçiriyoruz. İzmir Mobilyacılar Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere sektör derneklerimizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu organizasyon, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturacak. Bugün Türk mobilya sektörü; 200’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan, yüzde 80 yerlilik oranına sahip, yıllık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren güçlü bir yapıya ulaşmış durumda. 12 milyar dolarlık üretim hacmimizle, dünyanın sayılı üretici ülkelerinden biriyiz. Bu başarı elbette üreticilerimizin emeğiyle yükseldi; ancak nitelikli ihtisas fuarlarının sektöre kazandırdığı ivmeyi de unutmamak gerekir.

İZFURNEX, tam da bu noktada stratejik bir platform olarak konumlanıyor. Mobilya fuarcılığında 35 yıllık birikime sahip İzmir, bu köklü deneyimini İZFURNEX ile yeni bir dönüm noktasına taşıyor. Özellikle Ege Bölgesi ve İzmirli üreticilerimiz için bu fuar; ticari büyümenin ötesinde, küresel marka olma yolunda güçlü bir sıçrama tahtası olacaktır. İzmir başta olmak üzere Manisa, Aydın ve tüm Ege illerimizdeki üreticilerimizin yoğun ilgisi, doğru bir adım attığımızın en somut göstergesidir. Fuar boyunca; oturma gruplarından yatak odalarına, ofis mobilyalarından çocuk ve genç odalarına, bahçe mobilyalarından dekoratif tamamlayıcılara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Klasikten moderne, minimalden avangarda uzanan bu zenginlik; Türk mobilyasının estetik gücünü ve üretim esnekliğini gözler önüne serecek. Fuar İzmir B Holünde yapacağımız organizasyon için birkaç yer dışında tahsislerimizi tamamladık.

150’nin üzerinde katılımcımız yaklaşık 300 seçkin markası ile alanda olacak. Fuar alanında ilk kez uygulanacak bir çalışmamız var. Fuara giren ziyaretçiler tüm stantları ziyaret etmek durumunda. İZFURNEX’i yalnızca bir ticaret alanı olarak görmüyoruz. Burada sergilenen her tasarım, her detay, her yenilik; sektörümüzün dönüşümünün bir yansıması olacak. Bu fuar, yeni iş birliklerinin filizlendiği, ihracat kapılarının aralandığı, markalarımızın küresel ölçekte büyüme fırsatı yakaladığı bir merkez haline gelecek. Tasarımına güvenen özgün çalışmaları olan küçük esnafımız için pozitif bir ayrımcılık yaptık. EFR Fuarcılık ve İzmir Mobilyacılar Odası özel bir protokole imza attık. İZFURNEX’e uluslararası düzeyde bir ilgi var. Uluslararası heyetleri İzmir’de ağırlamak için ulaşım ve konaklama ve ziyaret koordinasyon çalışmamız devam ediyor. Bizim dışımızda da uluslararası ziyaretçiler otel rezervasyonlarını yaptırmış durumdalar her geçen gün bu sayı artıyor. Yurt içinde de önemli alıcıları fuarımıza kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ziyaretçilerimize sunacağımız özel ulaşım ve konaklama imkânlarıyla fuarımızı daha erişilebilir kılacağız. ” dedi.

Zafer Koç: Güçlü esnaf, güçlü birliktelik, güçlü İzmir

Öte yandan, İzmir’in ihracat potansiyeli ile her daim uluslararası arenada adından söz ettirdiğini vurgulayan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç ise fuar ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İzmir; tarih boyunca ticaretin, üretimin ve yeniliğin merkezi olmuş güçlü bir liman kentidir. Bugün de mobilya sektöründe sahip olduğu üretim kapasitesi, tasarım kabiliyeti ve ihracat potansiyeli ile uluslararası arenada adından söz ettirmektedir. İZFURNEX, bu gücün somut bir göstergesidir. Fuarımızda; yurt içi ve yurt dışından gelecek alıcı heyetleri, sektör profesyonelleri ve yatırımcılar, İzmirli üreticilerimizin en yeni koleksiyonlarını, modern tasarımlarını ve dünya trendlerine yön veren modellerini yakından görme fırsatı bulacaktır. Yenilikçi çizgiler, fonksiyonel çözümler ve estetik anlayışla üretilen mobilyalarımız, global pazarda rekabet gücümüzü daha da artıracaktır. Bu organizasyon yalnızca bir ticaret platformu değil; aynı zamanda İzmir mobilyasının marka değerini yükselten stratejik bir adımdır.

Güçlü esnaf, güçlü birliktelik anlayışıyla hareket ettiğimizde, İzmir Mobilya Fuarı’nın çok daha büyük ses getireceğine ve dünya pazarında kalıcı bir yer edineceğine yürekten inanıyoruz. Küçük esnaf mesleki bilgisini, üretim gücünü ve pazarlama potansiyelini geliştirdiği ölçüde yarınlara güvenle bakabilecek, sektörümüzün geleceği aydınlanacaktır. Bu çerçevede İzmir Mobilya fuarı da bizim için oldukça değerlidir. Çünkü İZFURNEX ile stantlarda, vitrinlerde sadece büyük firmalar değil, emeğini ve sanatını yoğun kullanan küçük esnafımız da kendine yer bulabilecektir. İzmir’in mobilyası; kaliteyi, zarafeti ve yenilikçi ruhu temsil etmektedir. Yeni trendler, özgün tasarımlar ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren modellerimizle alıcı heyetlerinin ilgisini çekeceğimize eminiz. Bu fuar, İzmir’in uluslararası ticaretteki iddiasını güçlendirecek önemli bir dönüm noktası olacaktır. Tüm sektör temsilcilerimizi, iş dünyamızı ve değerli alıcı heyetlerini 25–29 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek İZFURNEX İzmir Mobilya Fuarı’na davet ediyor; İzmir mobilyasının vizyonunu ve kalitesini yerinde görmeye bekliyoruz. Güçlü esnaf, güçlü birliktelik, güçlü İzmir."