İzmir’in Urla ilçesinde farklı meslek gruplarından profesyonel ve amatör açık su yüzücüleri, çocukları yüzme sporuna teşvik etmek amacıyla kış mevsiminde denize girdi. “Hava soğuk, su soğuk, yürekler sıcak” sloganıyla düzenlenen etkinlikte sporcular, 1 ila 2 kilometrelik parkurda kulaç attı.

İskele Mahallesi’ndeki Gelinkaya Plajı’nda gerçekleştirilen organizasyonda hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı ise 13-14 derece olarak ölçüldü. Katılımcılar, soğuk havaya rağmen açık suda yüzerek hem farkındalık oluşturdu hem de çocuk ve gençlerin spora yönelmesine katkı sağlamayı hedefledi.

Etkinlik kapsamında Uluslararası Çocuk İstismarları ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Urla Eğitim Vakfı (UREV) yararına destek toplandı. Organizasyona 7’den 70’e farklı yaş gruplarından katılımcıların yanı sıra deneyimli sporcular da katıldı.

“Çocukları açık su ile buluşturmak istiyoruz”

Organizasyon ekibinde yer alan Levent Yazıcı, Gelinkaya bölgesinin 11 yıldır antrenman yaptıkları bir parkur olduğunu belirterek, açık su yüzücülerinin yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yazıcı, etkinliğin ücretsiz olarak düzenlendiğini ifade ederek, çocukların yüzme sporunu sevmesini sağlamak ve onları açık suyla tanıştırarak motive etmek istediklerini dile getirdi.

“Soğuk su engel değil”

Spor eğitmeni Emre Erdoğan ise Gelinkaya’nın kış döneminde de antrenman için tercih edilen bir rota olduğunu belirtti. Deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 13-13,5 derece olduğunu aktaran Erdoğan, bu şartların yüzmeye engel oluşturmadığını kaydetti. Daha önce Manş Denizi’ndeki yarışlara bu parkurda hazırlandığını ifade eden Erdoğan, İzmir’de böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Lise öğrencisi Eda Savcıgil de açık su yarışlarına düzenli olarak katıldığını belirterek, etkinlikte attığı kulaçların çocuklar için olduğunu ifade etti. Savcıgil, yaklaşık 10 gün sonra Finlandiya’da gerçekleştirilecek Kış Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 1-2 derece sıcaklıktaki suda mücadele edeceğini belirtti.

Farklı meslek gruplarından katılım

Ultra maraton yüzücüsü Yasemin Altıntaş, etkinliğin toplu şekilde gerçekleştirilmesinin motivasyonu artırdığını vurgulayarak, çocuklara denizi ve yüzmeyi sevdirmenin yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

UCİM gönüllü avukatlarından Özge Kalyoncu ise organizasyondan yaklaşık bir ay önce haberdar olduğunu belirterek, dernekle iş birliği yapılmasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Çocuklar için kulaç atmanın ayrıca cesaret verici olduğunu kaydetti.

Mersin’den katılan sağlık çalışanı Yaşar Kurt da etkinliğin anlamına dikkat çekerek, yüzmenin önemini daha geniş kitlelere anlatmayı ve sporu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.