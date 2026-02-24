İzmir’in Menderes ilçesinde iki çocuk arasında çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki bir genç, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Sigara talebi tartışmayı başlattı

Olay, Perşembe akşamı Menderes’e bağlı Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Torbalı’da yaşayan A.A.U. (16), akraba ziyareti için bulunduğu mahallede camiden ayrıldığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre C.U.’nun sigara istemesi ve A.A.U.’nun bu talebi geri çevirmesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

3,5 saatlik operasyon

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U.’nun yanında taşıdığı bıçakla A.A.U.’yu yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı. Ardından İzmir’deki bir çocuk hastanesine kaldırılan A.A.U., acil ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli adli kontrolsüz serbest

Olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan 14 yaşındaki C.U., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.