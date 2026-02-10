Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmir mesaisi sona erdi. Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek’in öncülüğünde İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı tamamlandı.

Genel merkezin iki günlük mesaisi tamamlandı

İki gün süren programın ilk gününde ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelen Aytekin ve Zeybek, yerel yönetimlerin çalışmaları, örgütsel süreçler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ele aldı. Toplantıların ikinci gününde ise ilçe başkanları ile buluşan genel başkan yardımcıları, başta Buca ilçesinde yaşanan istifa problemi olmak üzere ilçe başkanlarının genel problemlerinin ve sorunlarını masaya yatırdı.

Ensar Aytekin: Başka ilçelerin görevden alınacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Toplantının ardından, ilçe başkanlarıyla birlikte basına açıklamalarda bulunan ve CHP kamuoyunun merak ettiği Buca meselesi ile ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “Dün belediye başkanlarımızla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik bir benzerini de bunu ilçe başkanlarımızla birlikte yaptık.

Üye sayılarımızın artırılması sandık sayılarının netleştirilmesi mahalle örgütlerinin gibi konularla ilgili verimli bir toplantı yaptık. Örgütlerinin motivasyonu oldukça yüksek. İzmir artık partiyle özdeşleşmiş durumda. Bizim partimizde böyle durumlarda ne olacağı çok açık. Kongre olacak. Başka ilçelerin görevden alınacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor tamamen dedikodu.” ifadelerini kullandı.