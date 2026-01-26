Son Mühür/ Merve Turan- İzmir genelinde 19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen haftalık trafik denetimlerinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından açıklanan raporda, hem sürücü ihlalleri hem de yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin dikkat çeken veriler yer aldı.

En fazla ihlal hız sınırını aşmaktan

Denetimler kapsamında toplam 26 bin 478 kişiye trafik idari para cezası uygulandı. En çok ceza kesilen ihlal türü ise hız sınırının aşılması oldu. Hız ihlali nedeniyle 4 bin 830 sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet kemeri ve cep telefonu ihlalleri öne çıktı

Açıklanan verilere göre emniyet kemeri kullanmayan 4 bin 330 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücü sayısı ise 1 bin 651 olarak kayıtlara geçti.

Kask ve koruyucu tertibat denetimleri

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan kontrollerde, koruyucu tertibat kullanmayan 1 bin 330 kişiye ceza kesildi.

Güvenlik güçleri, özellikle motosiklet kazalarındaki artışa dikkat çekerek koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kırmızı ışık ve alkollü araç kullanımı

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 1 bin 56 sürücüye işlem uygulanırken, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 433 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Diğer trafik kuralı ihlallerinden ceza alan sürücü sayısı ise 12 bin 848 olarak açıklandı.

Yaralanmalı kazaların büyük bölümü gündüz saatlerinde

Haftalık raporda yer alan yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin istatistikler de dikkat çekti. Kazaların yüzde 61’i gündüz, yüzde 39’u ise gece saatlerinde meydana geldi.

İhlal şekillerine göre kazalar

Yaralanmalı kazaların nedenlerine bakıldığında;

Yüzde 31’i yandan çarpma,

Yüzde 14’ü kavşak ihlali,

Yüzde 11’i arkadan çarpma,

Yüzde 2’si kırmızı ışık ihlali,

Yüzde 42’si ise diğer ihlallerden kaynaklandı.

En fazla kaza motosikletlerde yaşandı

Oluş şekillerine göre değerlendirilen kazalarda motosikletlerin başı çektiği görüldü. Yaralanmalı kazaların;

Yüzde 55’i motosiklet kazası,

Yüzde 23’ü yaya kazası,

Yüzde 22’si diğer kazalar olarak kayıtlara geçti.